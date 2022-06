Kartlegger hvor aktive vi er i Fredrikstad

– Vi vet at fysisk aktivitet er viktig for både humøret og helsa. Og litt er bedre enn ingenting, påpeker Anne Skauen, som leder Aktive Fredrikstad.

Aktive Fredrikstad er et folkehelseprogram, som koordineres av Fredrikstad kommune. Nå skal de kartlegge hvor mye fysisk aktivitet innbyggerne har i hverdagen.

Snart kan du altså bli oppringt. Skauen håper at akkurat du tar deg tid til å svare.

– Vi trenger et skikkelig bilde av hvor mye folk her i byen beveger seg, sånn at vi kan justere hvordan vi jobber og forhåpentlig gjøre det enda litt enklere for hver enkelt å finne tid til sin hverdagsaktivitet, forklarer hun.

Anne Skauen, programleder for Aktive Fredrikstad, håper du tar deg tid til å svare på spørsmål og bidra til en kartlegging av hvor aktive innbyggerne er. (Demokraten)

Har ikke lokale data

Aktive Fredrikstad har derfor engasjert Ipsos til å utføre spørreundersøkelsen på vegne av kommunen. De vil ta kontakt med Fredrikstad-innbyggere de neste ukene for å få svar på sine spørsmål.

Du kan selv aktivt oppsøke deltakelse i undersøkelsen ved å følge lenka på kommunens nettsider. Undersøkelsen er åpen til og med søndag 19. juni.

Vi har samme mål: Mer aktivitet og bevegelsesglede. — Anne Skauen, leder for folkehelseprogrammet Aktive Fredrikstad

Inntil nå er det bare utført nasjonale målinger på hvor aktive folk er. Aktive Fredrikstads undersøkelse skal gi lokale data. Planen er å gjennomføre undersøkelsen med jevne mellomrom for å kunne følge utviklingen.

Tallene skal hjelpe til i det systematiske arbeidet med å øke innbyggernes fysiske aktivitetsnivå, gjennom satsningen Aktive Fredrikstad – Global Active City.

Helsedirektoratet anbefaler at voksne og eldre beveger seg minst 20 minutter per dag.

Lettere å være aktiv

Høgskolen i Østfold samarbeider med kommunen om kartleggingen, og de har fått rådgivning fra Folkehelseinstituttet og Norges Idrettshøgskole.

Foruten spørsmål om grunnleggende data som kan skille folk etter for eksempel kjønn, alder og bosted, vil undersøkelsen også søke kvalitative innspill. Målet er å få vite hva som motiverer den enkelte til fysisk aktivitet og hvordan kommunen bedre kan legge til rette for det.

– Da ønsker vi konkrete innspill som for eksempel om det er steder det burde stått en benk for å ha et sted å hvile på turen, om det er områder som mangler belysning og så videre, forklarer Skauen.

Hun understreker at personopplysninger behandles i tråd med gjeldende lover og regler.

Kommunens folkehelseprosjekt skal målrettet gjøre det lettere for folk å bevege seg i hverdagen.

– Det skjer mye bra fra flere aktører i lokalsamfunnet, men det er kanskje ikke koordinert godt nok. Vi ønsker, i allianse med høyskolen, FFK, idrettsrådet, aktivitetsrådet, næringslivet og andre, å dra i samme retning og dra nytte av hverandre til innbyggernes beste. Vi har samme mål: Mer aktivitet og bevegelsesglede, sier Skauen til Dagsavisen Demokraten.

