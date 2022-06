Dette kan Fredrikstads elever fylle sommerferieukene med

– Sommeraktiviteter 2022 består av morsomme og gøyale opplegg med fokus på å lære nye ting, oppleve mestring, bli kjent med andre – og ha det gøy! Det er åpent for alle barn og unge i skolealder og oppover, opplyser Fredrikstad kommune.

De har nå samlet det aller meste av årets aktiviteter for denne målgruppen på en egen nettside. Allerede 15. juni kickstartes sommerferietilbudet for barne- og ungdomsskoleelever med tur til trampolinepark i regi av fritidsklubben på Gressvik, Deretter går det slag i slag fram mot starten av det nye skoleåret i midten av august, og interessen er stor.

– Vi var veldig spente på hvor fort tilbudene skulle fylle seg opp, er vi veldig sent ute og har folk allerede planer? Men jeg fikk tilbakemelding fra for eksempel Kongstensvømmerne, Fredrikstad Turn og Kulturskolen, alt begynner å fylles i alle sjangre, så det er helt tydelig et behov for og ønske om å benytte seg av tilbudene. Det er veldig godt å se, fastslår kulturutvikler i kulturetaten Åshild van Nuys overfor Dagsavisen Demokraten.

Vidt spekter

Noen av de over 50 tilbudene som hittil har søkt om og fått tilskudd fra kommunen, for eksempel Fredrikstadspeidernes populære Piratleir, er allerede fulltegnet. Men det er fortsatt mange ulike aktiviteter å velge mellom, og flere skal det bli.

– Det renner stadig vekk inn nye aktiviteter. Vi har vært veldig rause med fristene våre, fordi vi tenker at vi vil få med så mye som mulig, sier van Nuys.

– Mer eller mindre alle e-sportstilbudene har også blitt fulle. Man kan jo tenke at alle vil ut og bade på Kongsten, men noen vil faktisk også gjøre noe annet. Det er det som er så gøy, at man har alle varianter, og også innenfor både kultur og idrett. Til og med gårdsbesøk og planting og kreative oppgaver med Månegartneriet, og det er ikke alt som ligger ute enda heller, men det kommer mer, fortsetter hun.

Åshild van Nuys og Ragnhild Schwartz Dahlstrøm mener barn og unge har mye å se fram til i årets sommerferie, selv om aktivitetstilbudet ikke er like bredt som i fjor. (Hermund L. Kjernli)

I 2021 fikk kommunen 7,5 millioner kroner i tilskudd fra Utdanningsdirektoratet, øremerket til sommerskoletilbud, som et ledd i oppfølgingen av barn og unge under koronapandemien. Resultatet ble mer enn 100 gratisaktiviteter å velge mellom for elevene ved Fredrikstads barne- og ungdomsskoler.

Denne ekstraordinære tilskuddsordningen eksisterer ikke i år, og derfor har kommunen måttet finne penger andre steder for å støtte et noe slankere sommerferie-program for skoleelever.

– Vi har fått noe midler fra både Bufdir, fylkeskommunen og Udir som vi har valgt å benytte til dette, sier spesialkonsulent Ragnhild Schwartz Dahlstrøm i skoleetaten i Fredrikstad kommune.

– For oss var det viktig å tilby aktiviteter for å følge opp fra fjoråret og forventningene. Vi ønsker selvfølgelig å ha flest og best mulig tilbud i år også, fordi vi tenker det var så utrolig vellykket i 2021 at vi bare må få det til. Det er derfor vi har jobbet hardt for at disse midlene skulle gå nettopp til sommerferietilbud, utdyper van Nuys.

[ Frisklivssentralen kan bli lagt ned: – Vi har deltakere som slutter med medisiner og evner å stå i jobb (+) ]

---

Sommeraktiviteter 2022

Disse aktørene arrangerer ferietilbud for barne- og ungdomsskoleelever i Fredrikstad i sommer:

Fritid i Fredrikstad

Fredrikstadspeiderne

Kongstensvømmerne

Kompani Bliss

Stjernen Ung

Litteraturhuset i Fredrikstad

Playwell Gaming Center

Sceneteppe

Borge Turnforening

Trosvik IF

Den norske kirke i Fredrikstad

Vispen Sommeraktiviteter

St. Croix-huset

Fredrikstad Idrettsforening

Inn på Tunet

Brobygger’n Fritid

Fredrikstad bibliotek

Fredrikstad Fotballklubb

The Tall Ships' Races Fredrikstad 2023

Fredrikstad Turnforening

Kulturskolen i Fredrikstad

Forskerfabrikken

Fredrikstad Aktivitetsråd

Domino esports

Fredrikstad kommune, utdanning og oppvekst

---

Liten egenandel forplikter mer

De aller fleste av tilbudene går over flere dager eller en hel uke, og over halvparten er gratis også i år, men det er samtidig en del av aktivitetene som har en egenandel på noen hundrelapper.

– Det er hver enkelt arrangør som har ansvar for sine aktiviteter, og de setter prisene og har påmelding til seg direkte. Kommunens rolle er å gi en samlet oversikt og bidra til felles markedsføring, og med tilskudd til de som oppfyller kriteriene, forteller van Nuys og Dahlstrøm.

Blant kriteriene for å få tilskudd fra kommunen er at det har en makspris på 400 kroner per barn per uke, at man skal kunne tilrettelegge dersom det er barn med spesielle behov som ønsker å være med, at det er åpent for alle og selvsagt at det må finne sted i skolens sommerferie.

– Nå telte vi opp de som vi har gitt tilskudd til så langt, og da er det rett over 3.000 plasser. Men på nettsiden slipper vi også til aktiviteter fra andre aktører som ikke har fått tilskudd, så man får se bredden av tilbudet til barn og unge i sommer, sier Dahlstrøm.

Sommerskole på Brandstorp gård kan by på nærmøter med dyrene. (Trine Sirnes/Fredrikstad kommune)

Ifølge kommunen har det også vært et ønske fra flere av arrangørene selv å innføre en liten egenandel, først og fremst for å skape en viss grad av forpliktelse til å møte opp for dem som har meldt seg på.

– Det var en del tilbakemeldinger etter i fjor på at det ikke alltid er like lett når alt er helt gratis, som man vet fra alle typer gratis eller Facebook-arrangementer. Man tenker man skal komme, og så er det en lavere terskel for å ikke dukke opp på det tilbudet når det ikke koster noe, sier van Nuys.

– Det er noe med at man rigger for dette med tanke på antall barn, noen har også servering av mat og drikke, frukt og andre ting, og og forutsigbarhet for instruktørene er også viktig, legger hun til.

[ Har laget egen bærekraftfestival: – Vi har de unge, kreative hjernene som kan hjelpe (+) ]

Håper å nå flest mulig

Dahlstrøm og van Nuys minner også om at mange idrettslag og frivillige organisasjoner har egne sommerferietilbud for sine medlemmer. Samtidig erkjenner de at kommunen gjerne skulle bidratt til at det kunne tilbys enda flere billige eller gratis aktiviteter enn det ligger an til i år.

– Selvfølgelig, det vil alltid være sånn. Samtidig er det mye her som vil være aktuelt for mange, og vi gjør også en ekstra innsats for å nå dem som trenger det mest. Særlig skolene er viktige der, med både helsesykepleiere og sosiallærere, at vi har egen dialog med dem for å både gi god informasjon og bistå ved påmelding. Det er også mange som har skrevet i tilskuddssøknadene at det er mulighet for enkelte plasser der man slipper å betale egenandel, sier Dahlstrøm.

– De Bufdir-midlene vi har fått er heldigvis en tildeling på tre år, så vi vet at vi vil ha noe også neste år, men det er langt unna hva vi hadde i fjor, som var helt spesielt. I år er vi veldig glade for det vi har fått til innenfor de rammene som nå er mye knappere, men som tross alt resulterer i veldig mye bra, avslutter hun.

[ Sigbjørn (30) kuppet Bukta foran nesa på båtgigant (+) ]

Keramikk- og skulpturverksted ved St. Croix-huset, ett av tilbudene under sommerskolen i Fredrikstad i 2021. (Trine Sirnes/Fredrikstad kommune)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen