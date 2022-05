Tilbyr drop-in-vaksine for en 50-lapp til risikogrupper

På sine egne nettsider opplyser Fredrikstad kommune at de fra 30. mai til 16. juni tilbyr gratis pneumokokkvaksine av typen Pneumovax til personer i det som defineres som risikogruppene.

Vaksinene kan fås på vaksinasjonssenteret i det gamle kommunehuset på Kråkerøy, og det er kun drop-in, ikke timebestilling.

– Det vil være en egenandel på 50 kroner, for å dekke utstyr (ikke vaksinen), som betales på stedet med Vipps eller bankkort, melder kommunen.

Pneumovax-vaksinen koster vanligvis fra 350 kroner, og i tillegg kommer gjerne et gebyr for å få satt sprøytestikket. Årsaken til at kommunen nå tilbyr disse drøyt 500 dosene gratis, er at de har fått tilgang på et parti som må benyttes før de går ut på dato 16. juni.

– Tidlig i koronapandemien bestilte Folkehelseinstituttet mange doser av pneumokokkvaksinen Pneumovax, langt flere enn tidligere år. (...) For å hindre at viktige vaksinedoser må kasseres besluttet Helse- og omsorgsdepartementet at Folkehelseinstituttet kunne distribuere 52.000 doser Pneumovax gratis. Fredrikstad kommune har fått 500 av disse, opplyses det.

Følgende risikogrupper kan møte opp på vaksinasjonssenteret som holder til i lokalene til den tidligere helsestasjonen på Kråkerøy for å få sin dose pneumokokkvaksine:

Personer over 65 år

Personer som:

har sykdom som gir immunsvikt



bruker medisiner som svekker immunforsvaret



har kroniske sykdommer og eller enkelte andre tilstander som gir økt risiko for pneumokokksykdom.



gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk

Vaksinasjonssenteret er åpent fra klokka 08.30 til 14.30 mandag, tirsdag og torsdag. På onsdager holder de åpent mellom klokka 12.30 og 19.00, mens det er stengt på fredager.

– Pneumokokk-vaksine skal kun gis hvert 10. år, understrekes det videre.

Pneumokokker er en bakterie som kan gi lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse. Den kan også gi et alvorligere sykdomsforløp som blodforgiftning (sepsis) eller hjernehinnebetennelse (meningitt).

– Bakterien finnes naturlig i nese og svelg, særlig hos friske barn. Smitte skjer gjennom nærdråpesmitte (som hoste, nysing og lignende) fra person til person. De fleste blir ikke syke, men noen personer har større risiko for å få alvorlig pneumokokksykdom dersom de blir smittet. Det finnes mange typer av pneumokokkbakterien, og noen gir oftere sykdom enn andre, heter det i artikkelen på Fredrikstad kommunes nettsider.

