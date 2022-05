Viken-politikere gir seg selv millioner i oppløsningshonorar

Alle fylkestingspolitikere, også de med heltidsverv, skal få betalt for å sitte i de nye utvalgene, skriver NRK.

Til sammen sitter 87 politikere i utvalgene, og dersom godtgjørelsen på 45.000 kroner i året varer fram til kommune- og fylkestingsvalget i 2023 blir den samlede utbetalingen på 5.655.000 kroner.

Godtgjørelsen gjelder også dersom møtene foregår i arbeidstiden. Selv forklarer politikerne at det er et enormt stykke arbeid å planlegge for oppløsningen av Viken og tilbakeføringen til Akershus, Buskerud og Østfold.

– Siden det er en betydelig merinnsats som nå skal gjøres, synes jeg ikke det er urimelig at den godtgjøres for alle som deltar, sier Høyres gruppeleder Anette Solli.

(©NTB)