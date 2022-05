Nasjonale og lokale forskrifter: Her er det båndtvang nå

Fra 1. april til 20. august er det generell båndtvang i hele Norge. Men enkelte steder gjelder en utvidet båndtvangbestemmelse.

– Kommunene har mulighet til å innføre lokale regler, fordi vi har et langstrakt land med ulike forutsetninger. Noen steder er det behov for å verne fugleliv eller beitedyr.

Det sier Kjetil Vataker Johansen, medierådgiver i Norsk Kennel Klub (NKK).

I Fredrikstad er det ingen lokal forskrift om båndtvang, så her gjelder de generelle bestemmelsene. Skal du derimot utover mot Hvaler med hunden din, utenfor den nasjonale båndtvang-tiden, kan det være lurt å være obs.

Utvidet båndtvang

– Man sier at på Hvaler er det båndtvang hele året, sier Monika Olsen, nasjonalparkforvalter i Ytre Hvaler nasjonalpark.

Det stemmer altså ikke, kan hun fortelle. Men det stemmer at det er utvidede bestemmelser.

– Vi har opplevd at løse bikkjer skremmer lam og søyer, sånn at de hopper på sjøen og drukner, forteller naturparkforvalter Monika Olsen. På Søsterøyene, der disse sauene holder til om sommeren, er det båndtvang hele året. (Martin Næss Kristiansen)

– Hvaler har lokal forskrift, som gjelder dyr på beite utenfor båndtvangperioden. Vi har flere dyr på for eksempel Akerøya, Tisler og Søsterøyene, frem til august og september, sier hun.

I Hvaler kommunes lokale forskrift, paragraf 2a, står det følgende:

«I hele kommunen, på områder der husdyr går på beite, er det båndtvang hele året, på grunn av at husdyr fortsatt går ute.»

Søsterøyene, der sauer beiter gjennom sommeren, er det også forbudt å gå med hunden løs, uavhengig av årstid. Det er viktig at man tar hensyn til dyrelivet, sier nasjonalparkforvalteren.

– Vi har opplevd at løse bikkjer skremmer lam og søyer, sånn at de hopper på sjøen og drukner. Vi har funnet flytende dyr i sjøen, skremt av hund. Sauene kan «sprenge», eller bli revet i stykker, forteller hun.

[ Over 300 planter og dyr i Ytre Hvaler nasjonalpark er på rødlista ]

Monika Olsen er nasjonalparkforvalter i Ytre Hvaler nasjonalpark. (Martin Næss Kristiansen)

Det er også mye hekkende fugler på øyene, og hun understreker viktigheten av at det på disse øyene ikke går løse hunder i hekkeperiodene. Brudd på bestemmelsene kan straffe seg.

– Hvis politiet er til stede i nasjonalparken og ser hunder skade eller jage beitedyr eller vilt, blir det slått ned på. Da kan man ikke diskutere på om man har hatt bånd eller ikke.

[ Dette er verdens vakreste hunderase, i følge en fersk undersøkelse ]

Krav til hundeeiere

Selv om det bare er båndtvang en viss periode av året, er det likevel krav til hundeeiere som skal ha hundene sine løse. I hundeloven § 4, står det at «Hunder kan være løse bare når de, a) blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller b) er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel».

Kjetil Vataker Johansen i NKK utdyper:

– Når det ikke er båndtvang, så kreves det at man som hundeier har kontroll uansett. Har du en hund du ikke har kontroll på, kan du ikke ha den løs. Det er for å verne dyreliv, men også hensyn overfor andre personer. Man skal kunne kalle den til seg, sier han.

#cfwesenberg Kjetil Vataker Johansen er medierådgiver i Norsk Kennel Klub. (CF-Wesenberg)

Hundeloven § 3 fordrer at en hundeeier skal «vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser».

– Det er viktig at man trener opp både seg selv og hunden sin. At man går på lydighetskurs, valpekurs, og lærer seg selv å trene hunden til å bli lydig. Så man får en hund man stoler på, som man vet kommer når man kaller, forteller Johansen.

Johansen sier også at det kan være situasjoner og steder der man bør ta en vurdering på om man skal være ekstra forsiktig.

– I et tett befolka turområde med masse barnefamilier ute, der det er tett i turnettet, er det greit å være litt mer påpasselig enn om man går tur en sein hverdag når det nesten ikke er folk ute. Der er hundeeierne veldig flinke til å avpasse etter situasjonen. Det kan man ta en vurdering på, derfor er reglene forma såpass bredt.

– Vi støtter den generelle båndtvangen fullt ut, den er for å verne andre dyr — Kjetil Vataker Johansen, NKK

Vil ha mindre båndtvang

Norsk Kennel Klub har i flere år jobbet for å for å fjernet det de mener er unødvendige båndtvangsbestemmelser, som gjøres i kommuner rundt om i Norge.

– Vi støtter den generelle båndtvangen fullt ut, den er for å verne andre dyr. Det vi klager litt på er der kommunene innfører båndtvang overalt i turområder, fordi det føles best, sier Johansen, og fortsetter:

– Hunden har et behov for å løpe løst fra tid til annen.

Han mener også at når kommunene har mer båndtvang, er det et poeng at de da oppretter friområder for hunder, der de ikke er til noen fare. Det er viktig, ifølge Johansen.

– Om man alltid har hunden i bånd, vil den heller ikke lære seg å gå løs blant mennesker og dyr.

[ På søyenes fristed bevares eldgammelt kystlandskap (+) ]