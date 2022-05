Planen var at det skulle bli lettere for folk å kjøpe togreiser. Slik gikk det ikke

– Enten må vi gi Entur mer kraft, eller så kan vi legge det ned og bare ha togselskapenes egne billettløsninger, sier Rikke Lind, SJ Norges ferske, administrerende direktør.

Under Jernbaneforum tidligere i år tok hun til orde for en debatt rundt billettløsningene til togselskapene.

Da jernbanereformen ble innført, ble billettsalget til daværende NSB skilt ut og omgjort til et eget selskap – Entur. Planen var at kundene skulle ha én salgskanal å forholde seg til. Sånn ble det ikke.

Vy, Go-Ahead og SJ har egne billettløsninger, og de deler ikke informasjonen om de reisende. Resultatet er fire billettløsninger, helt motsatt av det som var intensjonen.

Sånn kan det ikke fortsette, mener Lind.

Rikke Lind er ny direktør i SJ Norge. (Tor Lindseth / FriFagbevegelse)

– Det er håpløst at det skal sitte IT-folk i fire forskjellige selskaper å ha oversikt over rutetabeller, billettyper og reisende. Det er misbruk av tid og kompetanse, sier Lind.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har lovet en grundig gjennomgang av jernbanereformen. Det ser SJ-sjefen fram til.

– Jeg håper Entur og de forskjellige billettløsningene blir en del av gjennomgangen. Jeg tar ikke til orde for at Entur skal legges ned. Et felles billettsystem er en spennende idé. Men sånn som det er nå, fungerer det ikke, fastslår Lind.

– Har blitt et tungrodd system

Vys konserndirektør Erik Røhne karakteriserer grunntanken bak Entur, et felles billetteringssystem, som god. Men han slår fast at det er viktig for Vy å ha direkte dialog med kundene, siden det er togoperatøren som har ansvaret for inntektene og kundene.

– Det tror jeg alle togoperatørene vil ha. Og det handler ikke bare om salg av billetter. Det gjelder også utvikling av nye produkter som smartpris, informasjon til kundene om endringer i togtrafikken, alternativ reise ved avvik, eller endringer i spor og avgangstider og så videre, sier Røhne.

Han mener Entur er blitt et tungrodd system. Røhne poengterer at det er mye enklere for Vy å gjøre disse endringene i sin egen billettløsning, enn å gjøre det hos en ekstern leverandør.

– Det er krevende å få Entur til å gjøre endringer for oss. Det tar mer tid. Vi har ikke kontroll på hvilke prioriteringer de gjør. De kan ha gode grunner for hvordan de prioriterer, men det blir problematisk for oss, sier Røhne.

– Sånn er jernbanereformen

Bente Sandaker, hovedtillitsvalgt i Entur, stiller seg undrende til uttalelsene fra Lind og Røhne. Hun påpeker at Entur tilbyr selskapene å sende en datastrøm som tillater endring av rutetid, spor og også opprette helt nye avganger.

– Og det har VY tatt i bruk, sier Sandaker.

Hun har forståelse for at togselskapene synes det er utfordrende å forholde seg til hvordan dette er organisert.

– Men sånn er faktisk jernbanereformen. Det har blitt over tretti ulike selskaper som skal forsøke å drive moderne jernbane. Oppsplitting har klare ulemper, og de har vi i fagorganisasjonene advart mot hele tiden, understreker Sandaker.

Etterlyser helhetstenkning

Enturs hovedtillitsvalgt forstår at kundeinformasjonen er viktig for togselskapene. Hun understreker at Entur ikke hindrer at selskapene får denne informasjonen, men påpeker at personvernlovene gjør informasjonsflyten vanskeligere.

– Det blir spesielt synlig når den reisende har kjøpt billett via en tredjepart som Entur, sier Sandaker.

Hun gir uttrykk for at togselskapene blir navlebeskuende, og ikke ser hvilken verdi Entur har for samfunnet.

– Hvilke behov har samfunnet og de som reiser? I det bildet er det viktig å huske på at Enturs sitt mandat ikke er begrenset til tog, men skal se på kollektiv-Norge som en helhet, sier Sandaker.

NJF: – Overfør til Vy eller Bane Nor

I Norsk Jernbaneforbund (NJF) konstaterer man at visjonen om sømløse reiser ikke er oppnådd. Forbundsleder Jane B. Sæthre har forståelse for togselskapenes ønsker om å ha egne salgskanaler og kundeoppfølging. Det ønsket har satt Entur i en krevende posisjon.

– Det handler ikke om at baksystemer og samling av informasjon for kollektivtilbudet i Norge ikke er viktig. Men dagens ordning med mange salgskanaler av billetter og pålegg til operatørene om å betale en avgift til Entur, synes urimelig, sier Sæthre.

Hun fastslår at forbundets slagord «Samle, ikke splitte» også fungerer i denne sammenhengen. Også når det gjelder billettsalg og kundeoppfølging, mener hun, er alle selskapene gjensidig avhengige av hverandre.

– Det er tilgang på billetter og punktlige tog i henhold til ruteplan som er leveransen for alle selskapene, sier Sæthre.

NJF foreslår å legge ned Entur, og overføre fagmiljøet som driver med utvikling til Bane Nor eller Vy. De som jobber på kundesenteret og med billettsalg på de største stasjonene må ansettes på samme sted.

– En tilbakeføring til Vy vil også bety at de må levere og samarbeide med de andre togselskapene. Samarbeid i sektoren er helt avgjørende for at vi skal komme videre, avslutter Sæthre.