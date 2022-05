Entur-direktøren løfter pekefingeren til de som vil diskutere selskapets eksistens

Tidligere i mai tok administrerende direktør i SJ, Rikke Lind, og konserndirektør i Vy persontog, Erik Røhne, til ordet for å diskutere Enturs eksistens.

Jernbaneforbundets leder, Jane B. Sæthre, mente Entur burde bli en del av Bane Nor.

– Det forundrer meg at man mener at Entur kan legges ned, sier Christel Borge, administrerende direktør i Entur.

Er avhengige av Entur

Borge mener premisset for utsagnet «styrk eller legg ned», som Lind uttalte, blir feil. Hun påpeker at Entur er mye mer enn appen hvor en kan kjøpe billetter.

– Oppgavene som Entur gjør kan ikke legges ned. Vi utvikler et stort system som togselskapene, og noen andre kollektivselskap, er avhengige av. 90 prosent av det vi utvikler er fellesløsninger, så det er ikke riktig at den samme jobben gjøres i fire selskap, sier Borge.

Hun mener det må skilles mellom salgs- og billetteringssystemer og salgskanaler. I dag finnes det flere salgskanaler. Blant annet togselskapenes apper, og Enturs app og billettautomater, og betjente stasjoner. Bak disse, understreker Borge, er det ett salgs- og billetteringssystem.

– Og dette er det Entur som utvikler og drifter. Hos oss er det bare ett av 20 team som jobber med Entur-appen. Resten av det vi utvikler har tog- og kollektivselskaper over hele landet nytte av, sier Borge.

I tillegg til togselskapene, bruker blant annet fylkeskommunale kollektivselskaper som Ruter på Østlandet og AtilB i Trøndelag deler av salgs- og billetteringssystem til Entur.

Fornuftig pengebruk

Borge konstaterer at denne organiseringen er fornuftig bruk av samfunnets penger. Hun mener det vil gagne de reisende at hele kollektiv-Norge ble tettere knyttet sammen.

– Skulle hvert togselskap hatt sine egne billetteringssystemer ville dette blitt veldig dyrt. Vårt mål er at flere av de fylkeskommunale kollektivselskapene også skal kunne utnytte vår plattform fordi det vil forenkle billett-samarbeid på tvers av fylkesgrenser og kollektivmidler, fastslår Borge.

I tillegg understreker hun at Entur i dag har kontakt med togselskapenes reisende gjennom selskapets kundeservice. For når de reisende ringer til kundeservice, er det Entur som svarer på vegne av Go-Ahead, SJ og Vy.

– Våre kundeveiledere gjør en fantastisk jobb med å svare på spørsmål på vegne av de norske togselskapene. Også det, å ha ett kundesenter, og felles billettutsalg på togstasjonene, er en fornuftig måte å bruke skattebetalernes penger på, sier Borge.

Ingen Entur – ingen billett

I samme sak mente konserndirektør i Vy, Erik Røhne, at «Entur er blitt et tungrodd system». Han poengterte at det er mye enklere for Vy å gjøre endringene i sin egen billettløsning, enn å gjøre det hos en ekstern leverandør.

At Entur er tungrodd er en påstand Borge ikke kjenner seg igjen i. Hun forklarer at mens det tidligere ble lansert endringer i systemene fire ganger i året, skjer slike endringer nå flere ganger om dagen.

– Entur har modernisert de gamle systemene som gjør at vi kan gjøre endringer kontinuerlig. I tillegg gjør vi det med høy oppetid og god stabilitet i systemet. Slår vi av våre systemer, fungerer for eksempel ikke Vy-appen. Den er avhengig av det arbeidet de 19 andre utviklingsteamene hos oss gjør, påpeker Borge.