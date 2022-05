Trailersjåfør hadde sprit i veggene

Natt til søndag 8. mai ble en polskregistrert semitrailer stoppet på vei ut fra rød sone ved tollstasjonen ved Svinesund. Sjåføren, en mann i 30-årene, hadde med seg papirer på at han fraktet frukt og grønt. Tilsynelatende så altså alt ut til å være i den skjønneste orden.

– Det ble likevel besluttet å ta ekvipasjen inn til skanning, og der kunne operatøren vår se at det var noen greier flere steder i førerhytta, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Da tollerne fikk sjekket førerhuset skikkelig, ble det avdekket til sammen 20 stykk literflasker fylt med vodka.

– De fleste av disse hadde blitt skrudd inn i panelene rundt om i hytta, mens noen også ble funnet i overskapene, sier Grandahl.

Konfrontert med funnene, innrømmet den polske mannen at varene var hans, og at det dreide seg om 20 liter brennevin.

Han ble anmeldt for smuglingen, som utgjør et forsøk på å unndra nesten 9.000 kroner i avgifter, og kan vente seg en bot fra politiet i etterkant. Mannen måtte også gi fra seg spriten før han fikk kjøre videre med de lovlige varene.

– Dette er jo ikke det største beslaget, men godt over kvota likevel, fastslår Grandahl.

– Han sa ikke noe om hva han skulle med varene, men de var mest trolig ment for videresalg her i Norge for å spe på lønna, avslutter seksjonssjefen.

