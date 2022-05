Nyretransplanterte Jørn skal tilbake i dommerdrakta på Norway Cup

I trekvart år har Jørn Andersen ventet på en donor. Endelig kan han glede seg over en vellykket operasjon.

– Absolutt. Foreløpige prøvesvar viser at verdiene normaliserer seg. Kroppen kjennes meget bra, og legene på Riksen er fornøyd så langt. De måler blant annet kreatinin. Normalverdi for et voksent menneske skal være mellom 70 og 130 ml per minutt. Verdien når jeg ble lagt inn på Riksen var rundt 700, og jeg vet den har vært oppe i høye 900. På siste måling fredag 29. april var den på 111, forteller han til Dagsavisen Demokraten.

– Det virker absolutt som at ting har gått bra, med tanke på at jeg ble overført til pasienthotellet bare seks dager etter operasjonen. Herfra er jeg til kontroll tre ganger i uka.

Familien rammet av dødsbrann

I 1991 ble familien Andersen hardt rammet av brann i boligen. Datteren Hilde (12) omkom, og åtte år gamle Jørn ble alvorlig brannskadd. Det ble mange innleggelser for Jørn i årene som fulgte.

– Antallet ganger jeg har lagt på sykehus har jeg ikke helt tellingen på. Kan hende 15 innleggelser, sannsynligvis flere.

Nyresvikten ble oppdaget for tjue år siden gjennom urinprøver, utført hos fastlegen. Deretter ble han henvist til Sykehuset Østfold for konsultasjon hos spesialist, og diagnose fastslått.

– At det kunne bli behov for en nyretransplantasjon, fikk jeg beskjed om ganske tidlig i forløpet av sykdommen, forteller Jørn Willy Andersen som mener legene har funnet årsaken til nyresvikten:

– Ut ifra svarene etter biopsi har de en teori på at svikten kommer som en senskade etter brannskaden.

Tilbake på banen

Jørns pappa har alltid hatt et glødende engasjement for lokalfotballen, trent flere lag og vært spesielt opptatt av at jentene skal få en plass i fotballmiljøet. Jørn Willy var ikke gamle gutten første gang han trådte sine barnesko på den internasjonale fotballturneringen, Norway Cup.

– He he, pandemien brøt en lang rekke med deltakelser. Men ser vi bort fra disse to årene, så blir årets cup nummer 37 i rekken.

– Dommerdrakta, fløyte og kort ligger klare?

– Ja, jeg er påmeldt som dommerveileder, men har ikke fått noen bekreftelse på deltakelse enda da påmeldingsfristen er 31. mai. Tror det blir bra etter to års ufrivillig fravær. Det er alltid kjekt å møte dommere du ikke treffer andre steder enn på Norway Cup, samt internasjonale dommere. Det er mye god erfaring å ta med seg.

