Brannvesenet og bøndene jubler for etterlengtet regnvær

– Det er ganske sikkert at det blir regn tirsdag, ja. Dagen starter grått, etter hvert vil det bli en overgang til byger, men alt i alt en regnværsdag, forteller vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til Dagsavisen Demokraten mandag formiddag.

Og dette er noe mange har håpet og ventet på etter en lang periode med knusktørt vær og høy fare for branner i skog og mark.

– Prognosene våre tilsier at det vil komme omkring 15 millimeter nedbør i løpet av dagen. Dette vil være nok til å senke skogbrannfaren, så det er bra, utdyper Granerød.

Håper det monner

På Fredrikstad brannstasjon pustes det lettet ut når de får høre hva vi har i vente på værfronten tirsdag.

– Vi er svært glade for litt nedbør, og at det ser ut som det skal vare litt gjennom dagen, ikke bare et skybrudd som vil renne unna når det er så ekstremt tørt som nå. Da får vannet fordelt seg litt, og kan trekke seg noe mer ned i bakken, kommenterer nestleder for beredskap i Fredrikstad brann- og redningskorps Thomas Brevik.

Senest i forrige uke brøt det ut en skogbrann i Fredrikstadmarka, og det lokale brannvesenet har også fått flere andre henvendelser om mulige branntilløp. De har derfor vært litt ekstra på vakt den siste tida, med tanke på å begrense konsekvensene en slik hendelse kan medføre.

– Vi har en vanlig beredskap, men har nok hatt litt lavere terskel for når vi vurderer å tilkalle bistand fra nabobrannvesen så vi unngår at det utvikler seg til noe større, utdyper Brevik.

Men selv om det nå kommer sårt tiltrengte dråper fra oven, minner han om at det fortsatt er viktig å være påpasselig, og at det er generelt bålforbud i perioden 15. april til 15. september.

– Brannsjefen har også vært ute i media flere ganger med oppfordringer til folk om å være varsomme, at man ikke gjør opp ild og er forsiktige med å ikke etterlate seg glasskår, sigarettstumper og den typen ting, fastslår Brevik.

– Det gjenstår også å se hvor mye det varslede regnværet monner, og i dagene som kommer er det meldt mye sol og ganske varmt igjen. Nå har vi vært litt heldige med at det har vært relativt kaldt på natta, og til og med litt morgendugg som hjelper litt. Hvis temperaturen stiger vil det regnet som kommer nå tørke ganske kjapt opp, og da blir det verre med tanke på skogbrannfare igjen, legger han til.

[ Trefeller Margrethe: – Jeg tror faktisk det er en fordel å være jente i dette yrket ]

Perfekt for plantene

Også leder Ole-Kristian Bergerud i Østfold Bondelag tar imot nyheten om en regnfylt dag med åpne armer.

– Det betyr egentlig alt for oss, for uten vann er det jo ingenting som gror. Nå fikk vi et par millimeter i forrige uke også, men det hjalp ikke mye. Samtidig må det ikke komme altfor mye på en gang, et jevnt sig med «pent regn» over litt tid er det beste, så det trekker fint ned i bakken og plantene rekker å ta det til seg.

Ole-Kristian Bergerud, leder i Østfold Bondelag (Privat)

– Sånn sett vil 15 millimeter fordelt på en hel dag hjelpe betraktelig, men det bør helst ikke gå fire uker til neste gang, sier Bergerud.

I likhet med de fleste andre matprodusenter har også han tørkesommeren i 2018 friskt i minne, og det er en bekymring mange har i bakhodet nå som en ny våronn nærmer seg slutten.

– Da var vi jo nærmest uten nedbør fra starten av april til langt ut i august, en veldig dramatisk situasjon med tanke på å ha fôr nok til dyra våre og kunne produsere nok mat til både folk og dyr, og vi ønsker absolutt ikke noe sånt igjen, fastslår Bergerud.

– Men været får vi ikke styrt, og vi må bare gjøre det vi kan, for eksempel gjennom å satse på mer tørkesterke planter, fortsetter han.

[ Frisbeegolf i Fredrikstad: – Det blir litt for trangt om plassen og for mye venting (+) ]

Solfylt 17. mai

For dem som venter i spenning på hvordan været blir på 17. mai, har ikke Meteorologisk institutt bare gråe beskjeder å melde. En uke før det braker løs med barnetog, korpsmusikk og folkefest for første gang på tre år, kan de si at utsiktene for flott utevær er gode.

– Vi kan med 60 til 70 prosent sannsynlighet si at det blir bra. Man vet jo aldri med værvarsel åtte dager fram i tid, men det ser i alle fall lovende ut, forteller Granerød.

Det ligger an til en solrik folkefest i Fredrikstad på 17. mai. Slik så barnetoget ut i 2018, og i år bli toget enda større. (tommy skauen)

Per mandag klokka 12 er det varslet temperaturer opp mot 19 grader og sol fra skyfri himmel i Fredrikstad på nasjonaldagen. Og det kan både Bergerud i Bondelaget og Brevik i brannvesenet leve godt med så lenge det bløtes i bakken i forkant.

– Da kommer det virkelig til å eksplodere med tanke på det grønne, og det syns vel alle er fint når vi nærmer oss 17. mai. Vi kan gjerne tenke oss fint vær akkurat den dagen vi også, for det er ytterst få som er ute og kjører traktor da. Vi må stelle dyra, og så får vi på oss bunaden eller dressen og er med på det vi kan, smiler Bergerud.

– Det er flott at det er meldt fint på 17. mai, og for alles skyld hadde vel det beste vært om regnet alltid kom på natta og det er pent vær på dagtid. Men ideelt sett bør det ikke være tørt så lenge som det har vårt nå, i alle fall, avslutter Brevik.

[ Storsatsing på 17. mai: Børster støv av tidligere togtradisjon (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen