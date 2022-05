145 år med roere på vannet

9. mai 1877 så Fredriksstad Roklub dagens lys. Det var den første av sitt slag i Norge.

– Det er mange som ikke vet det, men hele Norges rosport ble stifta her i byen, forteller klubbens leder Egel Eriksen.

De første tiårene holdt klubben til ved sagbruket Bingsaga, der Fredrikstad bibliotek nå ligger. I 1938 ble nye klubblokaler bygget, og klubben flyttet til Fjeldstad der de fortsatt holder til.

I 1938 ble det bygget nye lokaler til Fredriksstad Roklub på Fjeldberg. Bildet skal være tatt like etterpå, ifølge klubben. (Privat)

Har stjerne på laget

Det var også der Egel Eriksen som tiåring startet sitt medlemskap.

– Jeg begynte i 1960, og var der frem til jeg var 27 år. Da flyttet jeg til Nord-Norge i 20 år, men kom tilbake på 2000-tallet.

På spørsmål om hva klubben har betydd for han, svarer han kort og godt.

– Det har betydd alt.

Roklubbens første lag, under kapproing i Hankøsunder i 1877. F.v: Anders Børresen, Emil Mørch (stroke), Fritz Lorentzen (cox), John B. Bing, Thorleif Bache. (Fotograf ukjent/ Fredrikstad Museum. FM.1973/1:2893. Arne Stangebyes samlinger)

72-åringens engasjement for klubben, og dens medlemmer, har på ingen måte strandet.

– Den gleden ved å se at de mestrer og vokser.. Fra de er 10 år til de blir ordentlig voksne, uten at man skal legge noe i hva ordentlig er, humrer han.

– Det er moro å se!

Eriksen forteller at rekrutteringa går opp og ned. For tiden har de seks roere, og to dager i uka møtes en damegruppe med damer i alderen 30-70 år til både innendørs og utendørs roing. Lørdag var de i Østfoldhallen i forbindelse med Barneidrettens dag. Da hadde de tre av klubbens yngste med som instruktører.

Blant roerne deres har de også Lars Benske (22), som er på landslaget.

– Klubben har betydd alt for meg. Uten den hadde jeg ikke vært der jeg er i dag. Den har forma meg til den roeren jeg er, sier Benske.

Landslagsroeren bor for tiden i Oslo, der han tar en bachelor i trening, helse og prestasjon.

– Selv om jeg ikke får vært like mye på klubben lenger, så har jeg brukt vanvittig mye tid der, og bygd grunnlaget med utrolig bra folk og miljø. Det er det som er grunnen til at jeg har fortsatt med roing.

Nå satser han mot OL i 2024.

– Det er det som er målet, og så får vi se hvor langt det går. Jeg tror det kan bli moro, sier han.

Lars Benske rodde seg til NM-tittelen i lettvekt singlesculler i 2021. Han sikter mot OL i 2024. (Privat)

Benske får ikke anledning til å være med å feire jubilanten mandag kveld, men for resten av klubben og dens støttespillere blir det markering på lokalene på Fjeldberg, kan leder Eriksen fortelle.

– Det blir enkelt og rolig, med flaggheising, tale, brus og pølser.

Floa-planer til besvær

I mars i år ga politikerne i planutvalget sitt ja til et gjesteanlegg i området mellom roklubben og Floabrua.

Til Fredriksstad Blad sa utbygger Rune Karlsen at han anslår det vil bli plass til 30-40 båter, 13 bobiler og en restaurant.

Dette har skapt bekymring for Fredriksstad Roklub. Egel Eriksen håper at dette ikke betyr slutten for den tradisjonsrike klubben.

– Treningsarealer for de minste blir mindre og mindre, og det kommer stadig nye utbygginger. Og alle skal ha bryggeplass.

Med mye trafikk rett forbi klubbens startbrygge, er han redd for at det kan bli for mye og for utrygt for de yngste roerne.

– Det er jo ikke helt heldig å få en restaurant i rumpa. Den bygges inn der roerne driver, og det blir farlig. Men vi overlever nok.

– Men dere gir ikke opp uten kamp?

– Å, langt ifra! Om fem år er vi 150 år. Da skal det feires, ikke bare med pølse og brus. Da blir det fløyte og!