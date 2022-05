Sjåføren lot seg ikke stoppe av bremsevarselet

– De lampene kan ha lyst Europa rundt fem ganger, det vet jeg ikke, men en ansvarlig sjåfør stopper ved et verksted eller ringer etter bergingsbil når man får et farevarsel om defekt brems, sier fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen på Svinesund.

Det gjorde ikke saken bedre at vogntoget i tillegg fikk påpekt for dårlig sikring av last.

– Det var en særdeles dårlig kombinasjon, mener han.

«Stop. Brake System failure»

Grotterøds kolleger parkerte vogntoget og den bulgarske sjåføren etter kontrollen, hvor de kunne både høre og se luftlekkasje på bremser.

De fant også en defekt bremseklokke på tredje aksel, før en bremsetest viste at dette hjulet på høyre side ikke hadde bremsefunksjon i det hele tatt.

Da vogntoget ble vinket inn til kontroll, lyste både den røde varseltrekanten samt følgende melding fra dashbordet: «Stop. Brake System failure».

– Det viste seg at ett av hjulene ikke hadde brems. Det kan få katastrofale følger. Brems på alle hjulene er med på å gjøre jobben for at kjøretøyet skal stoppe effektivt, poengterer Grotterød.

Vogntoget ble ilagt kjøreforbud og påbud om å rette feil grunnet både feil lastsikring og bremsemanglene, da han ble stanset like etter ankomst Norge og Halden tirsdag.

– Forbudet gis som følge av at vi anser dette som farlig, slår Grotterød fast.

28 tonn stål nærmest usikret

Under samme kontroll ble det kontrollert 26 tunge kjøretøy, gitt 20 pålegg om retting av feil og mangler samt ilagt 17 kjøreforbud.

To vogntog fikk kjøreforbud grunnet overlast, tre vogntog fikk stansordre grunnet manglende utsyn og fem vogntog måtte parkere grunnet manglende lastsikring.

Litauisk vogntog stanset med for dårlig sikring av last på Svinesund. Totalt 28 tonn med stålvaiere hadde vogntoget med seg, og lastestropper var delvis avrevet (innfelt). (Statens vegvesen)

Blant de sistnevnte synderne var et litauisk vogntog, lastet med sju ruller med stålvaiere, som hver veide fire tonn.

Til sammen 28 tonn stål var for dårlig sikret, med nær avrevet stropp. Ingenting ville stoppet dem hvis de begynte å bevege på seg.

– Båndet du ser på bildet er skrot. I tillegg var dette en kapellbil, altså var veggene rundt bare for regnfrakker å regne. Så hvis denne lasten beveger på seg, for eksempel som følge av en brå manøver, er det stor fare på ferde, forklarer Grotterød.

