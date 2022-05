Food Truck-festivalen er tilbake: – Får ikke bedre lunsj!

Det blåser godt, men sola skinner, og på Stortorvet er den ellers så åpne plassen nå innringa av matvogner. I midten sitter Fredrikstad-folk og spiser mat fra hele verden.

Det var god stemning på Stortorvet en knapp time inn i festivalen. Lunsjtid pluss matvogner kan se ut til å være en god kombinasjon. (Ylva Lie Bjerke)

Siden 2019 har det en helg i året vært mulig å smake noe litt utenom det vanlige i Fredrikstad, være seg dumplings, poké bowls, smelta sveitserost eller de spanske godbitene churros.

De som tar turen innom i helga vil kunne velge seg mat fra 15 ulike matvogner, og nyte denne ved de utplasserte bordene, enten under telt eller i solsteika.

Helle (17) og Silje (17) har hatt biip-test i gymmen, og da er få ting bedre enn fylt pita fra vogna Piece of Greece.

– Du får ikke bedre lunsj, bekrefter Helle.

– Skal dere tilbake til skolen nå da?

– Nei, nå har vi fri. Nå er det helg, gliser Silje.

De to jentene ser ikke bort fra at flere måltider vil bli spist her de neste dagene.

Sveitsisk hovedrett og steama buns

Hos Marcel og Michael i Raclette-vogna, er det smelta ost som er hovedingrediensen.

– Det er tradisjonell, sveitsisk ost, på potet eller baguette, sier Marcel.

Glad i smelta ost? Da er Marcel og Michael de rette gutta å snakke med. (Ylva Lie Bjerke)

Mange husker kanskje raclette-hitten fra 80-tallet, med elektriske jern og tilhørende lange måltider. Det er litt mindre retro, og går litt raskere, når du får en baguett med sveitsisk smelt rett i hånda.

I vogna ved siden av finner man en smørblid Michael, som steamer pute-myke bao buns.

– Det er søte, kinesiske boller som steames, og fylles med svin eller kylling, forteller han.

En liten time inn i festivalen, venter han fortsatt på storinnrykket på torvet. Men:

– Det er en nydelig dag, og sola skinner!

Tommel opp for det gode været! Hos Michael kan du få servert bao buns med asiatisk fyll. (Ylva Lie Bjerke)

Ved et av bordene i sola sitter Arnfred med venner. De har vært innom vogna Chicken on Wheelz.

– Det ser ut som dere koser dere?

– Ja, her har vi kylling på hjul, sier Arnfred, og viser til frityrstekt kylling i beger, i litt sånn Kentucky Fried Chicken-stil.

– Og litt coleslaw. Det var veldig godt!

Arnfred har tatt «tidlig hælj», og fant både solfylt plass og frityrstekt kylling. (Ylva Lie Bjerke)

Fredrikstad Food Truck Festival drives av Norway Street Food, og festivalen varer fra fredag 6. mai til søndag 8. mai.

---

Disse matvognene finner du på Stortorvet:

Piece of Greece

Dim Sum Dumplings

Fish & Chips

La Churreria de Manolo

Los Tacos

US IcePlace

ALOHA Poké Bowl

Raclette

Bao Buns

Shrimps Chef

Tamim

Empanada

Funky Sandwiches

Chicken on Wheelz

Alex Olives

---