Smugler med språkutfordringer hadde gjemt varene blant klærne

Midt på dagen fredag 29. april kom en bulgarsk mann i 40-årene kjørende inn over grensa ved Svinesund i en engelskregistrert personbil. Til tross for skiltene på bilens opprinnelsesland, var ikke sjåføren særlig godt bevandret i språket.

– Han snakket ikke norsk, og var dårlig i engelsk også. Da han ble spurt om hvor han skulle, viste han fram en lapp der det sto skrevet et sted i Norge, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Etter hvert fikk mannen også stotret fram at han var på vei til plassen på lappen for å besøke familie, men tollerne ønsket å se nærmere på hva han hadde med seg i bilen før han kunne kjøre videre.

– Det ble gjennomført bagasjekontroll på en stor svart koffert, og under noen matvarer, forsøkt skjult med et hvitt håndkle ble det funnet en del sigaretter, opplyser Grandahl.

Bilen ble derfor tatt inn i en av garasjene ved tollstasjonen for en grundig kontroll. Da ble det funnet større mengder sigaretter i ytterligere en koffert, som ved første øyekast så ut til å være fylt med klær. Denne kofferten inneholdt i tillegg en anselig mengde øl og sprit.

– Til sammen avdekket vi 17.280 sigaretter, 32,4 liter brennevin og 72 liter øl. Så det var en del, ja, utdyper Grandahl.

Smuglingen utgjør et forsøk på å unndra rett i underkant av 80.000 kroner i avgifter. Varene ble beslaglagt, og mannen er anmeldt for å ha prøvd å lure varene tollfritt inn i landet. Nå er det opp til politiet hva straffen for smuglingsforsøket blir.

– Det viste seg også at han har en adresse her i Norge, så han er nok bosatt her på et vis. Hva han skulle med varene var det ikke mulig å få noe godt svar på, for det gikk nesten ikke an å snakke med han, avslutter Grandahl.

