Byr på 50 aktiviteter for å løfte folkehelsa

Når vi tar på oss finstasen og heiser flagget 17. mai, har trolig tusenvis av Fredrikstad-innbyggere tatt del i det som blir en ekstra lang uke for å gjøre folkehelse gøy.

– Vi ser gjerne at hele Fredrikstad er i bevegelse i løpet av uka, smiler prosjektleder Inger-Lise Olsen, og skynder seg opp de 92 trappetrinnene i Smertulia sammen med flere allierte.

Kommunen ønsker å inspirere folk til å snike inn litt mer bevegelse i hverdagen, finne aktiviteter som motiverer og håper at de mange nærmiljøanleggene for trening etterpå skal bli mer brukt.

Verdens aktivitetsdag, eller «Move for Health Day», ble etablert av Gro Harlem Brundtland da hun satt i spissen for Verdens helseorganisasjon (WHO) i 2003. Fredrikstad har markert 10. mai med aktiviteter i mange år allerede, men har i 2022 valgt å utvide den ene dagen til en drøy uke med mange ulike aktiviteter.

Vi vil inspirere enda flere til å oppleve gleden ved bevegelse. — Inger-Lise Olsen, prosjektleder for Verdens aktivitetsdager i Fredrikstad

Tilpasset alle

Aktivitetsdagene tjuvstartes onsdag med seniordans på Torp Idrettsforenings klubbhus, og fredag inviteres det til morgenjogg i gangfart fra Fredrikstad stadion.

Lørdag markeres starten på nysatsingen Verdens aktivitetsdager, med Glommaløpet, skatekurs og Barneidrettens dag – sistnevnte en tradisjon i rundt 20 år minus de to siste pandemiårene.

– 28 idrettslag, som er rekord, skal komme og vise fram idrettene sine. De gir barna et bredt spekter av tilbud den dagen, i alt fra fekting og judo til håndball, fotball, volleyball og ishockey. Vi venter opp mot 2.000 barn, forteller Madelen Skogman i Fredrikstad Idrettsråd.

Deretter vil de kommende aktivitetsdagene inneholde noe for enhver.

– Det skjer så utrolig mye knyttet til Verdens aktivitetsdag 10. mai, så vi tenkte at vi må utvide. Så nå er det mange aktiviteter spredt over en drøy uke. Vi vil gjøre mye ulik aktivitet enda mer tilgjengelig og gratis for befolkningen. Man kan melde interesse eller melde seg på via Facebook-arrangementene, men man kan også bare dukke opp. Kun to av begivenhetene krever påmelding: Glommaløpet og Paraidrettens dag, forteller Inger-Lise Olsen fra etat Aktive liv, som er prosjektleder for Verdens aktivitetsdager i Fredrikstad.

Aktivitetsuka byr på stor variasjon for ung og gammel, trent og utrent, for de med korte bein og de med lange bein, for de med joggesko og for de med mokasiner, lover arrangørene, som er et samarbeid mellom en rekke etater og aktører fra frivillighet og næringsliv.

I etat Friskliv og mestring har de god erfaring med å tilby aktivitet tilpasset alle nivåer.

– Vi holder kurs i fysisk aktivitet og mestring for folk som ønsker å endre livsstil og vil ha hjelp til det. Vi får tilbakemeldinger på at flere fortsetter med fysisk aktivitet etter at de har vært hos oss. Mange finner noe de liker, noe som vi er opptatt av. Det har en tendens til å gjøre at folk fortsetter, at de finner noe de synes er gøy. Derfor har vi stor variasjon i aktivitetene, forteller Vibeke Rudsbråten Hansen, som er spesialistfysioterapeut i folkehelse.

Friskliv og mestring skal i løpet av aktivitetsdagene ha to treninger ute hver dag, blant annet på Kongsten fort, Isegran og i Bratliparken.

– Det blir styrketrening i ulike former og yogaøvelser. Det vi driver med er for alle nivåer, så det er bare å møte opp med en vannflaske og noe behagelig tøy og sko.

Sykkeltur for gratisbillett

Uka kan by på blant annet basistrening, rulleski, orientering, dans, parkour, frisbeegolf, sykkel, kunstsafari og lufteturer, og det skal være noe for barn, ungdom, voksne, seniorer og tilbud om paraidrett.

– Hensikten med aktivitetsuka er å vise fram det store spennet som finnes i aktivitetstilbudet i Fredrikstad. Vi vil inspirere enda flere til å oppleve gleden ved bevegelse. Det er viktig at vi får befolkningen litt mer aktiv. Det skal ikke så mye til, mener Inger-Lise Olsen.

Full oversikt over aktivitetene finner du her

Skoleetaten er også med, og finner sin måte å markere aktivitetsuka. 10. mai har skolen forlenget dag, som blir fylt med ulike aktiviteter. FFK har også hengt seg på og forlenget aktivitetsuka.

– Vi har satt av 200 billetter, som vi gir bort til de 200 første som kommer syklende til kampen 16. mai. Vi håper å fylle 10.000 seter til kampen mot Skeid, forteller salgs- og markedsleder Anders Østli i FFK.

Dette tiltaket passer som hånd i hanske, mener prosjektleder Olsen.

– Det er et flott folkehelsetiltak, som vi er glad for å ha med som en forlenget del av aktivitetsuka. Det er et godt eksempel på de små endringene i hverdagen som skal til for å gi oss selv litt bedre helse, sier hun.

Blant de mange tiltakene under Verdens aktivitetsdager i Fredrikstad er at du kan sikre deg gratis inngang til FFKs kamp mot Skeid 16. mai – hvis du kommer syklende til stadion og er blant de 200 første som gjør det. (Tommy Skauen)

Hengt seg på har også kulturetaten i kommunen, som fant en mulighet til å kombinere kultur og fysisk aktivitet: Konsert og eldretrim.

– Til aktivitetsuka har vi laget en konsert i Bibliotekets aula, med klassiskpianist Aksel Kolstad, som er veldig entusiastisk for at dette tiltaket passer godt med det han står for. Han skal spille mens Inger-Lise er instruktør for en lett treningsøkt, noe inspirert av NRKs gamle Trim for eldre. Alle 100 plassene er tatt, mange av dem av sykehjemsbeboere. For dem som deltar på dette, er det aktivitet bare å møte opp, sier kulturutvikler Irene Østbø, som blant annet jobber med seniortilbudet Den kulturelle spaserstokken.

Blant folkehelsetiltakene som finnes i Fredrikstad hver dag, hele året, er alle nærmiljøanleggene for trening og fysisk aktivitet. De brukes litt mindre enn kommunen skulle ønske. Det er et håp at Verdens aktivitetsdager skal øke bruken.

– Nærmiljøparkene, som her i Smertulia aktivitetspark, står åpne og tilgjengelige spredt rundt i kommunen vår, og dem er det bare å ta i bruk. Før sommeren skal vi i samarbeid med Stadionklinikken ha to åpne arrangementer i nærmiljøparker, som vi synes er litt lite i bruk. Vi tror bare en liten kulturendring skal til, påpeker Inger-Lise Olsen.

De fleste av disse aktivitetsparkene finner du her

