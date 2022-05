Stenger Bjølstadtunnelen på Kråkerøy

Det melder Viken fylkeskommune på sine nettsider.

– Vi må omdirigere trafikken når tunnelen stenges og det vil settes opp skilt som leder trafikken via fylkesvei 451 på strekningen mellom Værstebrua og Kråkerøy kirke, sier Per Lyder Nyland, byggeleder for Viken fylkeskommune.

Fra Værstebrua må man dermed kjøre via Selma Nygrens vei, Glomboveien og Enhuusveien for å komme til Kråkerøy kirke.

Ifølge Dag Ivar Myrene, prosjektleder infrastruktur for Værste AS, skyldes stengingen av fylkesvei 108 at det fylkesveien i området vest for tunnelen midlertidig må omlegges, i forbindelse med byggingen av Værstetorvet Syd.

– Her skal det blant annet bygges en ny rundkjøring, sier Myrene.

Veiarbeidet er dermed ikke knyttet til selve Bjølstadtunnelen, men det blir nødvendig for Viken fylkeskommune å stenge den, melder fylkeskommunen.

Stengningen av fylkesveien vil skje i to omganger. 4. og 5. mai stenges et av kjørefeltene, og trafikk fra Kråkerøy i retning Værstebrua vil fortsatt kunne passere gjennom tunnelen som normalt. Motgående trafikk vil omdirigeres via fylkesvei 451 til Kråkerøy kirke.

Fra 9. til 16. mai stenges tunnelen helt, og det blir toveis omkjøring via fylkesvei 451 mellom Værstebrua og Kråkerøy kirke.

Fylkeskommunen sier at det vil bli mer trafikk på det resterende veinettet på Kråkerøy, og at Værste AS vil utføre arbeidet så raskt som mulig for å minimere ulempene.

– Vi beklager ulempene dette medfører for trafikantene. Vi har prøvd å få til andre løsninger, men dette er dessverre eneste mulighet, sier Vikens byggeleder, Per Lyder Nyland.