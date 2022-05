Snuste fram cannabis-godteri på turnébuss

På formiddagen mandag 25. april stoppet Svinesund-tollerne en buss som kom trillende inn på grønn sone ved tollstasjonen. Ifølge seksjonssjef Per Kristian Grandahl fraktet denne et utenlandsk band, men han ønsker ikke å kommentere hvilket det dreier seg om.

– De var i alle fall helt ukjente for meg fra før av, nøyer han seg med å si.

Kjeks og kjærlighet

Alle passasjerene og sjåføren ble bedt om å forlate bussen, og det ble gjennomført et hundesøk på både personer og kjøretøy.

– Inne i bussen markerte tjenestehunden Pip på to sekker. En av passasjerene, en engelsktalende mann i 20-årene, meldte seg som eier av disse, opplyser Grandahl.

I den ene av sekkene ble det funnet godterihjerter med en samlet vekt på rundt 45 gram, som tollerne umiddelbart mistenkte inneholdt narkotiske stoffer. Denne mistanken fikk de også raskt bekreftet.

– Da de spurte mannen hva det kom til å slå ut på ved en test, svarte han med en gang «marihuana», forteller Grandahl.

Den andre sekken ble også undersøkt nærmere, og i denne ble det avdekket 90 gram med kjeks som også inneholdt marihuana. I tillegg fant tollerne to kjærligheter på pinne med samme tilsetningsstoff, en lynlåspose med 9,6 gram ren marihuana og ett gram kokain i en liten metallboks.

– Mannen innrømmet at alt dette var hans, og ble anmeldt til politiet som følger opp saken videre, forklarer Grandahl.

Vanligere i posten

De siste årene har en rekke både norske og internasjonale medier, deriblant NRK, omtalt trenden med å produsere og distribuere søtsaker som inneholder narkotiske stoffer – ofte THC, virkestoffet i cannabis.

Ifølge seksjonssjefen er det ikke helt uvanlig at de kommer over godteri som er tilsatt «både det ene og det andre», men at det forekommer oftere på postterminalene enn ved grenseovergangene.

– Dette er liksom ikke noe å gi til barna, akkurat, fastslår Grandahl.

Han roser både tjenestehunden Pip og hundeføreren for at de sammen klarte å avsløre smuglingsforsøket.

