Hva skjer om du skader deg på hjemmekontoret? Marius er usikker på hvor godt forsikret han er

For Marius Andersen, lederen i Handel og Kontor-klubben til Webhelp i Fredrikstad, har spørsmålene om forsikring på hjemmekontor ligget langt nede i bunken av saker.

– Å finne ut om du er dekket av forsikring på hjemmekontor blir litt som å rydde i boden. Du vet at det må gjøres, men oppgaven står ikke først i køen, sier Andersen til FriFagbevegelse.

Jobber mest hjemmefra

På Selbak utenfor Fredrikstad i gamle Østfold har vinteren for lengst sluppet taket. Sola har varmet opp hjemmekontoret hans.

Bak vinduet som vender ut mot det grå gresset, det hvite postkassestativet og nabohusene i boligfeltet, sitter Marius foran to skjermer som er vendt mot hverandre.

Marius jobber mest hjemmefra i en fire ukers skiftordning som kundebehandler for Webhelp. Det gjør også de 85 fagorganiserte HK-medlemmene som han har ansvar for. Akkurat derfor blir regjeringens nye hjemmekontorforskrift viktig.

Det stilles nå samme krav til psykososialt arbeidsmiljø og arbeidstid på hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen. Mer usikkert er det om Marius og de øvrige HK-medlemmene er yrkesskadedekket på hjemmekontor.

Nye regler for hjemmekontor: Hjemmekontor blir forbudt på søndag og etter klokka 21 på hverdager

– Ingen har spurt

Det er mye som opptar tankene hans som klubbleder, og Marius får til stadighet nye saker i fanget, men forsikring på hjemmekontoret har ikke vært på dagsordenen. Det har sin naturlige forklaring.

– Det har ikke kommet noen forespørsler fra medlemmene våre om forsikringsdekning på hjemmekontor, verken under pandemien eller etter at samfunnet åpnet opp igjen, sier Andersen.

Det kan være årsaken til at han ikke har satt seg grundig inn i hvilke regler som gjelder, eller om arbeidsgiveren hans har tegnet en forsikringsavtale som gjør at de ansatte er dekket på hjemmekontor.

– Jeg burde helt klart ha visst hva som skjer hvis jeg eller noen av medlemmene faller i trappa mens vi er på hjemmekontor. I etterpåklokskapens navn er det uheldig, medgir Marius.

Han har fått garantier om at ansvaret for den ansattes helse, miljø og sikkerhet ligger hos arbeidsgiver og at de har en forsikring, men ingen av de tillitsvalgte har spurt om å få se på avtalen eller sjekket om det finnes noen bedre alternativer til den de allerede har.

Yrkesskadeforsikring: Hva skjer hvis du skader deg på hjemmekontoret? Slik svarer forsikringsselskapene

Liten skaderisiko

Andersen tror det er et svært begrenset omfang av skader utover vanlige sykemeldinger i hjemmekontortilværelsen.

– Når vi jobber hjemmefra, er vi heldigvis ikke like utsatt for yrkesskader som folk i industrien eller på byggeplassene, sier han.

– Store erstatningssummer er et ikke-tema hvis man faller i trappa og pådrar seg en brist i ribbeina. Da holder det vanligvis med et legebesøk og en sykemelding. Det er kanskje årsaken til at vi sjelden eller aldri hører om yrkesskader på hjemmekontor, føyer han til.

Ensomhetsfelle

På spørsmål om han foretrekker hjemmekontor som den nye normen, er han ikke særlig i tvil. Det er nemlig mange ulemper med å ha minimal kjennskap til kolleger og ledelse på jobb.

– Jeg må stadig vekk forholde meg til saker med ansatte som ikke har det så greit. Hjemmekontor kan fort bli en ensomhetsfelle, mener Marius.

– Når man ikke møter så mange mennesker i løpet av en dag, kan det bli litt skummelt. Det er vanskelig å fange opp alle problemene når folk ikke møtes fysisk på jobb, sier han.

Saken fortsetter under bildet.

Marius Andersen jobber for å begrense bruken av hjemmekontor i Webhelp. (Aslak Bodahl)

Grenser for hjemmekontor

Innimellom veiledning, teknisk support og alskens spørsmål fra kunder på chat, telefon og epost, får han god tid til å drive tillitsvalgtarbeid.

Som klubbleder jobber han for å begrense mulighetene for å ha hjemmekontor. Det vil si å ha en grense for hvor mye av arbeidstida som skal tilbringes på andre steder enn i kontorlokalene.

Hjemmekontoret ble en midlertidig tilværelse for veldig mange da Norge mer eller mindre måtte stenge i mars 2020. I Webhelp har to tredeler av de ansatte også jobbet hjemmefra etter koronaen.

– Det er mange negative sider ved ikke å kjenne sjefen sin eller de man jobber sammen med, sier han.

Fra og med oktober i år skal det foreligge en hybridløsning for hvor mye det blir tillatt å jobbe hjemmefra. HK-klubben og ledelsen i Webhelp skal sammen skreddersy et opplegg for framtidas arbeidsliv.

– Vanskelige gråsoner

Som alle andre arbeidsgivere har også Webhelp en lovpålagt yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Denne forsikringa gjelder også på hjemmekontor, ifølge HR-ansvarlig Maria Roasaria Schwaiger.

Forsikringa skal dekker tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade som er påført i arbeidssammenheng, ifølge Arbeidstilsynet.

– Det vanskelige med forsikring på hjemmekontor, er sakene som havner i gråsonen, sier Schwaiger til FriFagbevegelse.

– Det kan være hvis man faller i trappa hjemme i arbeidstida, eller om man skader seg på kjøkkenet under lunsjpausen. Det er utenfor vårt område, sier hun.

Det er nemlig forsikringsselskapene og Nav som bestemmer hva folk får dekket ut ifra lovverket.

Det er tre kriterier som gjelder for at skaden skal dekkes: Skaden må ha skjedd i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden.

På hjemmekontor kan det derfor oppstå tvil om man er i arbeid.

– Vi har i hvert fall gjort det vi kan for å trygge våre ansatte om at de har en yrkesskadedekning på hjemmekontor, sier Schwaiger.