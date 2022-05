Inviterer til morgenbad og frokost på Kongsten

Kongstenbadet og Aktive Fredrikstad – Global Active City ønsker å samle de over 65 år som bor på Østsiden til et gratis tilbud i Kongstenbadet som inneholder morgenbad med påfølgende frokost og sosialt samvær i Kafé Kongsten.

Det legges opp til fire slike samlinger hver torsdag morgen fra og med 5. mai og det er avsatt totalt 50 plasser. Det skriver kommunen i en pressemelding.

Godt for rustne kropper

Satsingen er for å introdusere svømming som en flott fysisk aktivitet for eldre som kanskje ellers sliter med å holde seg aktive.

– Når årene samler seg opp, og kroppen begynner å føles litt rusten, er det viktig å finne seg en fornøyelig måte å holde seg i bevegelse på. Som barn så er de aller fleste glad i det å være i vann, mens når vi blir eldre så glemmer vi ofte alle de positive effektene det er å være fysisk aktiv i vann, sier programleder for Aktive Fredrikstad Anne Skauen.

Hun peker på at jevnlig bevegelse for eldre er med på å forebygge nedbrytningen av muskler og bein, og hjelper til med å styrke kroppen.

– Hvis du leter etter en aktivitet som gjør at du føler deg bra både fysisk og mentalt, kan svømming være tingen for deg.

Mentale fordeler

Etter to år med pandemi, er det mange som har følt seg isolerte og alene.

– Mange legger nå bak seg en tøff periode med mye alenetid, og det å komme hit og være sammen i svømmehallen, er av stor betydning for veldig mange. For seniorer så er svømming et godt eksempel på en aktivitet hvor flere personer møtes for å holde seg i form, og samtidig hygger seg sammen. Mange eldre kjenner på ensomhet, og sitter mye hjemme. Derfor gir svømming både de fysiske fordelene av å bevege seg, men også de mentale fordelene ved å møte andre og le litt, sier Skauen.

«Badesjef» og daglig leder ved Kongstenbadet Glenn Andersen tilføyer:

– Vi er en svømmehall for hele kommunen, men det er ekstra kjekt å kunne tilrettelegge litt ekstra for pensjonister som bor her på Østsiden og i kort avstand til Kongstenbadet. Forhåpentligvis så vil dette senke terskelen for en del som ikke har besøkt oss før eller som ikke har besøkt oss på mange år. Vi vil på disse dagene ha godt med bemanning av både badevakter og annet vertskap for å bistå og svare på alle de spørsmål som måtte komme.

Gjør det enkelt

Andersen ønsker at satsingen skal gjør det enklere for nye brukere å komme til svømmehallen.

– Det å besøke en svømmehall kan for noen by på enkelte spørsmål, som hvordan adgangssystemet og drukningsalarmen fungerer, eller hvilken svømmebane en skal bruke og ikke. Disse barrierene kan oppleves som litt utfordrende hvis du ikke har vært hos oss før, og vi ønsker å vise hvor enkelt og trygt det er å besøke oss, sier han.

– Det er veldig gledelig at vi gjennom det gode samarbeidet med Aktive Fredrikstad, frivillige hjelpere, støttespillere og Kafé Kongsten kan vi få til dette. Vi håper tilbudet kan være en fin mulighet til å enten oppdage eller gjenoppdage Kongstenbadet for eldre som bor her i området og som kanskje ikke har besøkt oss på mange år. Vi ønsker å legge til rette for at svømmehallen og kafeen i Kongstenhallen skal bli en aktiv og sosial møteplass for beboerne her på Østsiden.

Kongstenhallen har de siste årene vært igjennom en stor forvandling med rehabilitering i både svømmehallen, friluftsbadet og sist Kafé Kongsten.

– Det er det nok mange som ikke har fått med seg, sier Andersen.

Etter de fire torsdagssamlingene gjør arrangøren en evaluering og vurderer i hvilken form ordningen skal videreføres.

– Vi vet det er et behov for tilrettelagt aktivitet for denne aldersgruppa og henvender oss i første omgang til seniorene som bor i kort avstand til Kongstenhallen sier Skauen.

Vil du være med?

Er du over 65 år, bor på Østsiden og ønsker å være med på disse fire samlingene så meld deg på, eller tips andre du mener kunne ha nytten og gleden av å være med på dette. Påmelding sendes på e-post til aska@fredrikstad.kommune.no innen fredag 29.4 12.00. De som tilbys plass får mer informasjon på mail. Du kan også ringe Anne Skauen på 95912552 om du har spørsmål.

