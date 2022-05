Mange tusen må fornye førerkortet – «stempelrettighet» for kjøring av tyngre biler er borte

– Frem til høsten 1992 lå retten til å kjøre bil med tillatt totalvekt mellom 3 500 og 7 500 kg i klasse B. Fra 1. oktober 1992 fikk ikke lenger nye førerkortinnehavere av klasse B denne rettigheten i førerkortet. De som hadde rettigheten fikk den stemplet på baksiden av førerkortet, og den ble derfor kalt «stempelrettighet». Alle som hadde «stempelrettigheten», måtte fornye førerkortet innen 1. januar 2022, og fikk da endret rettigheten til dagens klasse C1 og evt. klasse C1E på førerkortet. De som ikke fornyet innen fristen, har mistet rettigheten, forklarer Ingrid Sørlie i Statens vegvesen.

Fornyelse hvert år etter fylte 70

Har du hatt planer om å kjøpe bobil over 3,5 tonn, og har tenkt at «stempelrettigheten» kan brukes til å fornye sertifikatet når behovet melder seg – er den muligheten nå borte.

– Klasse C1 ble innført som egen klasse i 1997. Klasse C1E ble innført i 1998. Disse klassene har hele tiden vært under tunge klasser (C- og D-klasser). Klassene har dermed også fulgt den samme gyldigheten som andre tunge klasser. Tunge klasser må fornyes hvert femte år med helseattest, sier Sørlie til Dagsavisen Demokraten og legger til:

– Fra fylte 70 år må tunge klasser fornyes hvert år.

Forny ditt rosa førerkort

1. september 2018 ble det innført en ny førerkortmodell. I tillegg til hovedbilde kom også et «gjennomgående» bilde på plass, som kan sees fra begge sider.

– Det er et sikkerhetselement som skal gjøre det enklere å kontrollere at førerkortet er ekte, og at samme person er avbildet på alle bildene, forteller Ingrid Sørlie.

De grønne førerkortene ble produsert fram til april 1979 og er ikke lenger gyldige. Har du et grønt førerkort, må du fornye det før du kan kjøre igjen. Men det er fortsatt flere typer førerkort som er gyldige.

– Det stemmer, sier Sørlie. – Vi har flere gyldige typer førerkort: Stort rosa førerkort (Wien-modell 1 og 2), samt tre typer av førerkort i bankkortstørrelse: EØS-modell 1, 2 og 3.

Men hun gjør spesielt én gruppe oppmerksom på frist for fornyelse:

– De som har stort rosa førerkort må fornye det innen utgangen av inneværende år, det er ikke gyldig fra 1. januar 2023.

Dagens førerkortmodell, med blant annet flere bilder, ble innført 1. september 2018. (Statens vegvesen )

Helseattest for diabetikere

Når det gjelder førerkortfornyelse for diabetikere viser Ingrid Sørlie i Statens vegvesen, Trafikant og Kjøretøy til etatens pressemelding.

Personer som har diabetes og som bruker blodsukkersenkende medisiner må fornye førerkortet. Dette gjelder de som har førerkort i førerkortgruppe 1 (lette klasser) med mer enn fem års gyldighet fra utstedelse. Førerkortgruppe 1 omfatter førerkortklassene AM, S, T, A1, A2, A, B, BE.

– Førerkortforskriften er blitt endret slik at personer som bruker blodsukkersenkende medisiner, må ha helseattest med maksimalt fem års gyldighet, sier Synnøve Vebostad i Statens vegvesen.

Dette kravet har kommet fordi personer som bruker blodsukkersenkende medisiner, må følges opp av lege med jevne mellomrom.

– Det innebærer at alle som bruker slike medisiner og som har et førerkort der det er mer enn fem år mellom utstedelsesdatoen og gyldig-til datoen, må fornye førerkortet i løpet av 2022, sier Vebostad, og minner om frist for fornyelse:

Absolutt siste frist for å fornye førerkortet er 1. januar 2023. Før du kan fornye førerkortet må du ha en oppdatert helseattest fra legen din. Denne må sendes til oss i posten eller du kan levere den selv. Det er dessverre ikke noen digital løsning for å levere helseattester ennå.

Her finner du vegvesenets informasjon om fornyelse av førerkort, og på denne lenken relevant informasjon til førere som har diabetes.

