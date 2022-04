Smuglet store mengder dopingmidler fra ferietur i hjemlandet

På ettermiddagen lørdag 23. april vinket Svinesund-tollerne en norskregistrert varebil til side på grønn sone ved tollstasjonen. Sjåføren var en polsk mann i 30-årene, og i bilen satt også en kvinne på samme alder og ett barn.

– Så dette var en familie på tur. De forklarte at de hadde vært i Polen på ferie, og var på vei hjem til Norge der de jobber, sier seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Tollerne bestemte seg altså for å ta en nærmere titt på hva de hadde med seg, og under en manuell kontroll av varebilen dukket det opp en stor pose under en luke bak passasjersetet.

– I posen ble det funnet diverse doping- og legemidler, samt 4,9 liter brennevin. Det var ingen resepter eller andre papirer på noe av dette, forteller Grandahl.

Mannen og kvinnen ble derfor konfrontert med det som var avdekket, og da påtok sjåføren seg ansvaret.

– Han sa at dette var til eget forbruk over en periode på to år, utdyper Grandahl.

I tillegg til brennevinet, beslagla tollerne 440 milliliter flytende testosteron, 300 milliliter nandrolon, 1.600 stanozolol-tabletter (anabole steroider, journ.anm.), samt 120 klomifen-tabletter og hele 25.000 doser med humant chorion-gonadotropin.

Alle disse preparatene brukes i kroppsbyggingsmiljøer, og de to sistnevnte benyttes gjerne for å motvirke utvikling av kvinnelige bryster hos menn og for å unngå at testiklene krymper.

– Dette var et rimelig stort beslag, fastslår Grandahl.

Tolletaten har opprettet sak på smuglingsforsøket, og anmeldt mannen til politiet. Han kan vente seg en straffereaksjon derfra i etterkant.

