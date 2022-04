Stupedama feirer 60 år: – Noen kjøpmenn nekta å ta henne inn da vi gikk fra badedrakt til bikini

Fotografen ble helt svimmel av glede og lukt da han oppdaget at Brynild også produserer sjokolade. Her er det Lasse Jensen som gjør klar bringebærsjokoladen, mens klassikeren Risbrød produseres på linja ved siden av. – Jeg er nok mer fan av salt godteri, så jeg kan jo godt si at Stupedama er favoritten siden du er her, smiler Jensen. Brynild produserer også nøtter under merkevaren Den Lille Nøttefabrikken. (Erlend Angelo / NNN-Arbeideren)