Sikrer strømstolper for å redde hubro

Det melder Fredrikstad kommune på sine nettsider.

Fredrikstad kommune, ornitologer og Statsforvalteren har samarbeidet med netteier Elvia, som nå har fått støtte fra Miljødirektoratet til å gjøre utbedringer på strømstolper som kan være en risiko for hubro-ugla.

– Hubro er vår største ugle og står på rødlista som sterkt truet. Den hekker i Fredrikstad og er veldig sårbar for uisolerte strømstolper. Vi har hatt flere skader og dødsfall, forteller Jørgen Torp, naturforvalter i Fredrikstad kommune.

Virksomhet miljø og landbruk jobber med å ta vare på det biologiske mangfoldet i Fredrikstad, og hubroen er en art de har hatt stort fokus på, forteller Torp.

– Et viktig tiltak er å hindre elektrokusjon, altså strømoverslag gjennom kroppen når vingene treffer to ledninger. Fredrikstad kommune tok i 2020 initiativ til kartlegging av farlige strømstolper for hubro i kommunen, sier Torp. En slik kartlegging må ligge til grunn for videre tiltak for arten.

Torp sier til kommunen at han er glad for Elvia også tar naturmangfoldet på alvor. Å gjøre strømstolpene trygge for hubroen er et viktig tiltak, mener han.

Et av tiltakene som er gjort er at det har blitt montert sittepinner på siden av strømstolpen, og pigger på den strømførende delen av stolpen, slik at ugla ikke skal bli fristet til å lande der.

– På denne måten kan hubroen speide etter byttedyr fra sittepinnene, forteller Torp.

Naturforvalteren oppfordrer samtidig folk til å la ugla og andre fuglearter være i fred.

– Denne fuglen må ikke oppsøkes. Det biologiske mangfoldet i Fredrikstad er rikt, men sårbart. Nyt den fantastiske naturen vi har men la dyrene få leve sitt liv uten forstyrrelser, anmoder han.

