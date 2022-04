– Nei, tunnelen er ikke full av eksos

Flere bilister har reagert på luftkvaliteten i Bjølstadtunnelen på Kråkerøy, og mange mener den er fylt av eksos.

– Det er ikke avgasser som er synlige i tunnelen, sier tunnelforvalter Hans Runar Kynningsrud.

Veistøv etter vinteren

– Det bilister oppfatter som eksos i tunnelen er nå faktisk støv etter vinteren som virvles opp av trafikken i tunnelen. Årsaken er at det ligger igjen støv, sand og grus etter vinteren på veinettet i området, og at kjøretøy drar dette med seg inn i tunnelen. Lange perioder med fint og tørt vær uten nedbør, i kombinasjon med pågående massetransport i området på Kråkerøy bidrar til at det i perioder kan bli noe synlig støv i tunnelen, sier Kynningsrud, og lover at rengjøring av kjørefeltene allerede er i gang:

– Vår driftsentreprenør Mesta har startet vårrengjøringen med feiing av riks- og fylkesveinettet etter vinteren, dette skal etter planen være ferdig til 17. mai. Entreprenøren utfører også jevnlig tunnelvask av Bjølstadtunnelen fem ganger i året.

[ Beboerne i Vennelystveien jublet ]

– Enkelte bilister hevder at viftene aldri er i bruk?

– Alle vifter i tunnelen går som normalt. Tunnelen har seks vifter som starter opp automatisk dersom grenseverdiene for eksosgasser overstiges. Det er sensorer i tunnelen som måler mengden CO (karbonmonoksid) og NOx (nitrogenoksid) i lufta, men de reagerer ikke på støvpartikler. Hvis vi ser at det er mye synlig støv i lufta i tunnelen hender det at vi starter viftene manuelt for å lufte ut dette, svarer tunnelforvalteren.

Bjølstadtunnelen. (Tomm Pentz Pedersen)

Få problemer

Hans Runar Kynningsrud i Viken fylkeskommune forteller at det er klare krav om montering av ventilasjon i tunneler, men at det finnes unntak basert på risikoanalyser.

– Kravet til hvilke tunneler som skal ha ventilasjon er gitt i tunnelsikkerhetsforskriftene og Statens vegvesens håndbøker. Generelt er det slik at ventilasjonsanlegg skal installeres i alle tunneler over 1.000 meter. Spesielle risikoforhold som eksempelvis tunneler med lavbrekk (bunnen av tunnelen, red.anm.) eller sentrumsnære bytunneler med mye trafikk kan også utløse krav om ventilasjon i kortere tunneler, som for eksempel Bjølstadtunnelen på Kråkerøy, avslutter Kynningsrud, som kan melde om få utfordringer knyttet til bruk av tunnelen:

– Det har ikke vært mange problemer med Bjølstadtunnelen siden åpningen. Kun normalt drift og vedlikehold med vanlig utskifting av utstyr etter behov.

[ Fartsgrensa blir ikke skiltet på denne strekningen ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

BJØLSTADTUNNELEN

Bjølstadtunnelen. (Tomm Pentz Pedersen)

440 meter lang fylkesveitunnel, med to kjørefelt

Tunnelen styres av vegtrafikksentralen i Oslo

Åpnet februar 2011

Sprenging av tunnelen begynte april 2009

Entreprenør: Sarpsborg Park og Anlegg A/S, hvor Hæhre entreprenør sto for sprengingen

Bjølstadtunnelen er en del av Kråkerøyforbindelsen

---