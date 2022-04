Håper ikke syklistene roter seg helt vekk til Spania eller Shetland!

Jeg etterlyste i et leserinnlegg til byens aviser om hva tallene på de nye røde skiltene betød, som nå blir satt opp på gang og sykkelstiene.

Debatt: Hva betyr tallene på de nye sykkelskiltene?

Kommunen kom med forklaring på sine sider med engang, etter publiseringen av mitt leserinnlegg i Dagsavisen Demokraten:

«Her er forklaringen fra sykkelplanleggerne Rasmus Leiro og Live Danielsen:

Tallene på sykkelskiltene 1 og 7, forteller at du er på de nasjonale sykkelrutene 1 (Pilegrimsruta) og 7 (Kystruta). Det er Statens Vegvesen som har ansvar for disse rutene. Rutene går lange strekk i Norge og er et tilbud til de som vil sykle opplevelsesrike strekninger som går mellom kommuner.

Tallene 3 og 12 viser til det som heter EuroVelo ruter. Det er sykkelruter man kan følge om man vil sykle fra land til land i Europa, henholdsvis Pilegrimsruta fra Spania (3) og Nordsjøruta fra Shetland via Storbritannia til Norge (12).»

Dette blir ikke lett og forholde seg til, og inn på kommunens sider må en for og oppdateres om tallene.

Jeg «lurær» også på om det er noen tall imellom og hvor disse rutene eventuelt går? Håper ikke at de syklende roter seg helt vekk til for eksempel Spania eller Shetland!

En annen ting er at det er et virvar av skilter på enkelte steder, og det er sykkel som er avbildet over tallene. Hva med oss gående? Slik det nå er, blir vi nesten påkjørt av syklister som ikke melder sin ankomst med verken bjelle eller rop. Noen steder viser skiltene at det bare er for syklende, men heldigvis er det steder hvor skiltene er beholdt som viser adgang for gående som tidligere. – Og gudskjelov for det, sier jeg.

