Ble hentet inn av tollerne etter karuselltur i rundkjøring

Onsdag 13. april ble en norskregistrert bil stoppet på vei ut fra rød sone ved Svinesund tollsted. Sjåføren, en mann i 30-årene, forklarte at han hadde vært innom ekspedisjonen, men at han der hadde blitt instruert til å kjøre tilbake til Sverige for å ordne papirer på varene han hadde med seg i bilen.

– Han fikk tydelig beskjed om å kjøre rett tilbake over grensa, og komme tilbake når han hadde alt på stell, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl i Tolletaten.

Men i stedet for å gjøre som han ble bedt om, kjørte mannen i stedet to runder i rundkjøringen rett ved tollstasjonen før han la seg ut på E6 i nordgående retning.

En tollpatrulje rykket ut med blålys, og kort tid etter fant de igjen bilen og mannen ved Svinesundparken, bare noen få kilometer inn i Norge. Forklaringen hans på den noe uvanlige manøveren var at han måtte fylle litt drivstoff og handle mat.

Da tollerne omsider fikk tatt bilen inn til kontroll, oppdaget de at den allerede var full av en lag rekke ulike matvarer til en verdi av til sammen nesten 65.000 kroner.

– Det var både kaker og ketsjup, yoghurt, sitronsyre, lakris og nudler – for å nevne noe, ramser Grandahl opp.

– Han fortalte etter hvert at dette var kjøpt i Göteborg og skulle leveres til en butikk her i Norge, så det forklarer nok det brede utvalget. Alt sammen måtte dessverre beslaglegges fordi det var udeklarert og manglet papirer, legger han til.

I tillegg ble det funnet nesten 23 kilo frukttobakk i bilen, som regnes som et nytt tobakksprodukt her til lands og derfor er ulovlig å ha med seg over grensa.

Mannen ble anmeldt for smuglingsforsøket, og kan vente seg en bot fra politiet i etterkant.

