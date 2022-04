Smuglet smykker og klokker verdt over én milion kroner

Det var tirsdag 1. mars at tollerne ved Svinesund stoppet en personbil på grønn sone ved tollstasjonen. I bilen satt to personer, en mann i 20-årene og en kvinne i 50-årene.

– De ble spurt hva de hadde gjort i Sverige, og fortalte da at de hadde vært i Göteborg for å handle. På spørsmål om de hadde med seg noen verdisaker eller kontanter, svarte de avkreftende, opplyser seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Sekken full

Bilen ble tatt inn til kontroll i en av hallene ved tollstasjonen, og mannen og kvinnen ble bedt om å trekke seg tilbake mens tollerne undersøkte innholdet nærmere.

– I passasjersetet ble det funnet en sekk som inneholdt en god del smykker og klokker, forteller Grandahl.

Et bilde frigitt av Tolletaten viser at det blant annet dreier seg om armbåndsur og smykker fra den italienske luksusvareprodusenten Bulgari.

Varene viste seg å stamme fra en pantelåner, og hadde ifølge papirer som ble funnet under kontrollen blitt løst ut for over 100.000 kroner. Tollerne fant også dokumentasjon som tydet på at smykkene og klokkene hadde vært til pant i tre til fire år.

– Kvinnen tok på seg ansvaret, og mente at dette opprinnelig var hennes som hun skulle ha med seg tilbake til Norge. Men hun kunne ikke bevise det, så det er vanskelig å si hva som egentlig stemmer, sier Grandahl.

Måtte vente på taksering

Smykkene og klokkene måtte uansett holdes tilbake på grensa til det ble fastsatt en verdi på varene. Nylig fikk Tolletaten opplyst at varene totalt sett er verdt over én million kroner.

I henhold til tollforskriften er det kun lov til å frakte varer til en samlet verdi av inntil 6.000 kroner dersom man har vært utenfor Norge i minst 24 timer. Om oppholdet er under ett døgn er verdigrensa 3.000 kroner.

– Her er det altså snakk om mer enn én million kroner, og de skulle derfor kjørt inn på rød sone og deklarert disse varene, fastslår Grandahl.

Kvinnen er derfor anmeldt for smuglingsforsøket, og politiet har overtatt den videre etterforskningen av saken.

