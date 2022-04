Fartsgrensa blir ikke skiltet på denne strekningen

Haldenveien (fylkesvei 130) ved Borge barneskole har fartsgrense på 60 kilometer i timen. Svinger du av og inn på Vardeveien, er det verken skiltet opphør av fartsgrensen – eller ny fartsgrense.

Generell fartsgrense

– Nei. Vi har ikke glemt å sette opp skilt med gjeldende fartsgrense, etter omleggingen av krysset Haldenveien – Vardeveien, sier overingeniør Hameed Ahmadi, i Viken fylkeskommune.

Kjører du en bil som har skiltgjenkjenning vil du oppleve at strekningen fra Haldenveien til Heia gård registreres med fartsgrense 60 kilometer i timen.

– Her er det bestemt å ikke skilte fartsgrensa. 80-soner skiltes selvfølgelig når eksempelvis farten settes ned fra 100 eller 110 kilometer i timen, men ellers gjelder de generelle fartsgrensene i Norge. 50 kilometer i timen i byer og tettsteder, og 80 kilometer i timen utenfor tettbygde strøk. Disse gjelder der det ikke er satt opp skilt med andre fartsgrenser, forteller Ahmadi, Viken fylkeskommune.

Som en del av prosjektet med å bygge gang– og sykkelvei fra Begby til Borge skole, ble også kryssene på Haldenveien utbedret. (Tomm Pentz Pedersen)

Strekning med mange ulykker

Vardeveien har i mange år vært en ulykkesbelastet strekning, med utforkjøringer, kollisjoner, fartsovertredelser og viltpåkjørsler. I 2015 ble fartsgrensa gjennom tunet til Heia gård satt ned til 50 kilometer i timen. Senere ble strekningen mellom Haldenveien og Sarpsborgveien forkjørsvei.

Guro Ranes er leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, og kan til egen nettside fortelle at ferske nasjonale målinger viser at mer enn seks av ti nå holder fartsgrensa.

– Våre målinger for 2021 viser at 60,1 prosent overholdt fartsgrensene i fjor. Det er en økning på hele 14,5 prosentpoeng siden 2006.

– Folk flest har fått et forhold til fartsgrensene, sier Guro Ranes i Statens vegvesen. (Knut Opeide/Knut Opeide/Statens vegvesen)

Statens vegvesen har nylig rullet ut en ny film i fartskampanjen hvor de hyller flertallet av sjåførene i trafikken.

– Vi ønsker alle å føle oss trygge i trafikken. Både for oss selv og de vi er glad i. Det er gledelig at flertallet gjør det gjennom å holde fartsgrensene. Dette viser at folk flest har fått et forhold til fartsgrensene, avslutter Guro Ranes.

I 2015 ble fartsgrensa gjennom tunet til Heia gård satt ned til 50 kilometer i timen. (Tomm Pentz Pedersen)

Kriterier for fartsgrenser

Statens vegvesen lager kriterier for når de ulike fartsgrensene skal benyttes.

Det ligger grundige vurderinger bak fartsgrensekriteriene. Vurderingene er basert på kunnskap om sammenhengen mellom fart, risiko og ulykker.

Nullvisjonen om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken ligger til grunn for fartsgrensene som brukes i Norge. Selv små fartsøkninger gir stort utslag på antall drepte og hardt skadde i trafikken. Dersom alle holdt fartsgrensene alltid, ville mange liv blitt spart i trafikken.

Fartsgrensene skal også balansere hensyn til framkommelighet og miljø. De generelle fartsgrensene i Norge er 50 km/t i byer og tettsteder, og 80 km/t utenfor tettbygde strøk. Disse gjelder der det ikke er satt opp skilt med andre fartsgrenser. Det er viktig å overholde fartsgrensene, og å kjøre etter forholdene ved for eksempel dårlig sikt eller glatt vegbane.

Kilde: Statens vegvesen

