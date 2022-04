Oppgraderer og utvider skateparken: – Viktig å legge til rette for aktivitet for alle

Det skriver Fredrikstad kommune på sine hjemmesider.

Fra 19. april starter arbeidet med å utbedre skateparken. Det er forventet ferdigstilt 13. mai.

Martin Thorsen Ranang i Fredrikstad rullebrettklubb sier at de er utrolig glade for at skateparken finnes, og at den er mye brukt.

– Men, når grus fra bedene i og rundt parken blir dratt med inn på rulleflatene setter den en umiddelbar og brå stopp for alle små hjul som treffer den. Dette kan igjen føre til stygge fall. Derfor har vi ønsket å få støpt igjen disse bedene, sånn at vi får bukt med grusproblemet, samtidig som vi får økt det skatebare arealet i parken, fortsetter han.

Når utbedringene er på plass, tror vi parken blir mer attraktiv både for den erfarne skater og 5-åringen, eller 50-åringen for den saks skyld. — Stian Eriksrud, Etat aktive liv

Fredrikstad rullebrettklubb fikk midler fra Sparebankstiftelsen i fjor, men trekker også frem Etat aktive liv i Fredrikstad kommune og takker dem for samarbeidet om å få på plass utbedringene.

– Vi ønsker også å takke Erik Skauen, utvalgsleder for kultur og miljø i kommunen, for svært god støtte og hjelp med fremdrift i saken, som vi skjønner er litt utenom det vanlige, siden vi er en frivillig organisasjon og anlegget er eid av kommunen, sier Ranang til Fredrikstad kommune.

Stian Eriksrud ved Etat aktive liv i Fredrikstad kommune sier at med de samlede midlene fra stiftelsen og kommunen, vil de også kunne øke kapasiteten på skateparken. To partier i parken som i dag er gruslagt, vil få støpt betong. Det åpner for skating også der.

– Når utbedringene er på plass, tror vi parken blir mer attraktiv både for den erfarne skater og 5-åringen, eller 50-åringen for den saks skyld, som vil prøve noe nytt. For oss i Aktive liv er det viktig å legge til rette for aktivitet for alle. Å være fysisk aktiv skal være gøy og enkelt å få til i hverdagen, og med disse utbedringene håper vi å senke terskelen for folk å bryte barrierer i skateparken, forteller Eriksrud.

