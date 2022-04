Omstridt kattehold eskalerer igjen: – Det hekkes i gatene og antallet øker

En rekke beboere samt velforeningen kjempet en lang kamp for å få nødvendig hjelp fra ulike myndigheter til å håndtere katteholdet helt ute av kontroll, i et boligområde i Fredrikstad.

Nå opplyser en av naboene at antall katter på den aktuelle adressen igjen øker i et tempo som bekymrer. Han opplever at naboene nok en gang står alene – med støy, stank, syke dyr og egne uteområder som ikke er egnet til opphold og rekreasjon.

– Det hekkes stadig i gatene, kattene slåss og jamrer om nettene, flere katter er gravide og stadig flere katter i ulike størrelser beveger seg ut i gata fra den samme adressen, forteller naboen i et brev sendt til flere medier.

Katter parrer i gata og kattebestanden på den aktuelle adressen øker, forteller en av naboene. (Privat)

Han opplyser at han nylig telte 15 ulike katter på to dager. Alle skal de tilhøre den aktuelle adressen.

– Sist gang jeg hadde telt over 30 ulike katter, viste det seg til slutt å være over 100. Jeg har varslet Mattilsynet om utviklingen gjentatte ganger, uten respons eller reaksjon. Vi varsler og varsler, men opplever at ingenting skjer. Jeg synes det er ekstremt kritikkverdig at dette nå får lov til å foregå uten at det skjer noe sporenstreks, sier naboen.

Straffesak hos politiet

Jorunn Aasgaard Grini, avdelingssjef i Østfold og Follo, har gitt følgende korte uttalelse til Dagsavisen Demokraten via Mattilsynets presseavdeling:

– Opplysninger om private dyrehold er taushetsbelagt etter forvaltningsloven. Vi kan derfor dessverre ikke kommentere denne konkrete saken. Generelt kan vi si at vi vurderer alle bekymringsmeldinger vi mottar. I dyrehold der vi tidligere har brukt inngripende virkemidler, er det naturlig at vi følger opp over tid, sier hun.

I januar kunne vi melde at Mattilsynet, med bistand fra politiet, like før jul hadde vært på et nytt uanmeldt besøk på adressen. Det resulterte i at et overveldende antall katter ble hentet ut fra boligen.

Igjen er det mange katter knyttet til én adresse i et boligområde i Fredrikstad. (Privat)

Den gang uttalte den samme naboen:

– Vi kjenner på en veldig lettelse nå, etter å ha følt oss som fanger i vårt eget hjem.

Da hadde en rekke naboer kjempet en lang kamp for å få hjelp med katteproblemet. Foruten utallige varsler til Fredrikstad kommune og Mattilsynet, og etter at kommuneoverlegen og Dyrebeskyttelsen hadde tatt tydelig standpunkt, ble til slutt Økokrim koblet på saken av kommunen.

Det førte til at politiet lokalt til slutt valgte å opprette en anmeldelse og sak på eget initiativ etter å ha vært på stedet og sett katteproblemet med egne øyne.

Her savner vi mer forståelse for vår situasjon og et forsøk på å hjelpe oss. — Nabo til katteholdet

Katteeieren er mistenkt for brudd på dyrevelferdsloven og saken er fortsatt under etterforskning, ifølge krimsjef Geir Willadsen.

– Det er flere forhold som må undersøkes her, og derfor tar det litt tid. Dersom det foreligger brudd på vedtak fra Mattilsynet, er det Mattilsynet som må følge det opp, eventuelt med bistand fra politiet, forklarer krimsjefen.

Har fått utdelt kattefeller

Ifølge Willadsen, er Mattilsynet ikke uvirksomme i saken. Politiet bisto dyrevelferdsmyndigheten i et tilsyn senest 18. mars, opplyser han. Mattilsynet skal ha fattet vedtak om at katteieren ikke lenger får ha katter, ifølge den nevnte naboen.

Han er imidlertid også kritisk til at Mattilsynet skal ha bedt naboer om selv å fange katter og frakte dem til veterinær. To andre naboer skal ha fått utdelt feller, hevder han.

Til dette svarer Grini i Mattilsynet:

– I saker der det er snakk om katter som er såpass ville at de ikke lar seg fange av mennesker, kan det brukes kattefeller. Det normale da er at fellene står ute i kortere perioder, og at Mattilsynet henter katter som fanges. I enkelte tilfeller hjelper privatpersoner til, hvis de ønsker det. Vi følger fortsatt opp denne saken og vurderer eventuelle bekymringsmeldinger som kommer inn, sier Grini.

Naboen opplever nå at kommunen gir ham en kald skulder. 29. mars fikk han en kortfattet beskjed fra kommunen: «Det er Mattilsynet som nå følger opp katteholdet på nevnte adresse. Vi ber om at eventuelle spørsmål om saken rettes til Mattilsynet».

– Her savner vi mer forståelse for vår situasjon og et forsøk på å hjelpe oss, sier naboen.

Kommunen kan behandle saken etter folkehelseloven, men med begrensede muligheter. Kommunens lovlige virkemidler i saken innebærer ikke tvang som sanksjonsmulighet overfor katteeieren.

Fagleder for miljøavdelingen i kommunen, Reidun Ottosen har foreløpig ikke besvart Dagsavisens spørsmål om oppfølging av saken etter dens siste utvikling. Ottosen uttalte i januar:

– Mattilsynet som myndighet etter dyrevelferdsloven innehar virkemidler som er bedre egnet og mer målrettede i denne saken enn hva kommunen har etter folkehelseloven.

Landbruks- og matdepartementet viser bare til Mattilsynet når vi spør om hvor løsningen ligger for de fortvilte naboene til kattekolonien.

Dagsavisen har tidligere gjort forsøk på å få katteeieren i tale, men uten hell. Vi har valgt å anonymisere stedet og naboen for å unngå identifisering av katteeieren.

