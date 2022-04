Ved dette sykehjemmet «snobbes» det på britisk vis

– Det er liksom så lekkert ordentlig, og det liker jeg. Så dette syns jeg er kjempehyggelig – absolutely!

Randi Elisabeth Lindahl storkoser seg sammen med naboene fra avdeling Hvitveis ved Rolvsøy sykehjem i Fredrikstad, der de sitter rundt pent pyntede bord med hvite duker, vakre blomsterbuketter, brettede servietter på porselensservise og bordkort.

– Jeg kjenner jo noen fra før av, og de andre blir man kjent med etter hvert. Men jeg går jo ikke bort på rommene deres og treffer dem der. Så det er her det blir, for de fleste i alle fall, sier Lindahl.

Randi Elisabeth Lindahl (i midten) stortrives med Afternoon tea på Rolvsøy sykehjem. Her omkranset av Frøydis Råen og fagsykepleier Ingrid Abusdal. (Hermund L. Kjernli)

Nytt liv til gammel skikk

Afternoon tea er et tradisjonsrikt engelsk konsept med røtter helt tilbake til 1800-tallet, som de seneste årene for alvor har gjort sitt inntog her til lands. En rekke restauranter og kafeer rundt om i Norge har kastet seg på trenden, noe som blant annet har blitt omtalt av NRK og nettavisen vi.no.

Konseptet har også havnet på menyen hos flere serveringssteder i Østfold og Fredrikstad, deriblant Værk i Gamlebyen og City Bar & Spiseri.

– Og så tenkte jeg «hvorfor ikke arrangere dette på et sykehjem også?». Nå har det vært pandemi, og ikke skjedd noe på sykehjemmet, så da dro vi til litt ekstra med det her, forteller hjelpepleier Jorunn Pettersson.

De koser seg så ille med dette, og kan prate om det i flere dager etterpå. — Jorunn Pettersson, hjelpepleier

Det er hun som står bak ideen om å bringe ekte britisk ettermiddagste til sykehjemmet på Rolvsøy, med mål om å skape en god stund for beboerne, noe det øvrige personalet ved sykehjemmet også er svært opptatt av.

– Vi har hatt andre fester og temaer tidligere – hattefester, ost og vin – men ikke Afternoon tea, så jeg syns det har vært kjempegøy. Det løfter meg i jobben som pleier, at det blir litt annerledes og man ser en annen side av beboerne. De koser seg så ille med dette, og kan prate om det i flere dager etterpå, smiler Pettersson.

– Utrolig kokk

Forrige uke gjennomførte de en egen påskeversjon av det populære konseptet, men tilbudet ble lansert for beboerne allerede i februar. Og de er nøye på at det ikke skal tulles med den erkeengelske resepten. Eneste avviket er ifølge et presseskriv fra Fredrikstad kommune at champagnen som ofte hører med, er byttet ut med sider i stettglass, dekorert med jordbær:

«Maten er dandert på serveringsfat i flere etasjer, man begynner gjerne med å forsyne seg nederst, av trekantede sandwicher. Skorpene er selvsagt skåret av sandwichene, som seg hør og bør en Afternoon Tea med høy snobbefaktor.

På det midterste fatet er det smakfulle scones. Til sconesen serveres tradisjonen tro syltetøy, pisket krem og lemon curd. På toppen av etasjefatet venter friske jordbær og et utvalg utsøkte bakverk av den søtere sorten, som muffins, vannbakkels og franske makroner.»

Etasjefatene bugner som seg hør og bør av sandwicher, scones og søte bakverk. (Hermund L. Kjernli)

Som navnet antyder, får beboerne også servert te. Nærmere bestemt, og selvsagt, Earl Grey Tea.

– Det er kokken vår Julie Birgitte Dahle som står for maten, vi har bare bestilt Afternoon tea. Så hun er helt utrolig, og det er hele samarbeidet mellom henne og avdelingen som gjør at vi kan få til sånt, skryter Pettersson.

Etterlengtede røverhistorier

Mellom munnfullene av godsaker og lattermilde samtaler, setter avdeling Hvitveis’ egen moromann og historieforteller Gunnar Rast ord på hvordan det oppleves å kunne treffes til sosialt samvær igjen etter to år med strenge restriksjoner:

– Dette er vel ålreit en gang imellom! Og serveringa er bra, ikke noe å klage på der. Nå har det vært helt stillstand på alt på grunn av koronaen, men det er vel bare å ta til etterretning det som har vært, og håpe at det ikke kommer tilbake igjen, fastslår han før han med glimt i øyet ytrer ønske om litt mer kjønnsbalanse.

– Det er vel og bra med alle de kjekke damene, men det er for lite mannfolk her, haha.

Gunnar Rast er med sine artige historier et naturlig midtpunkt under sosiale sammenkomster på avdelingen. (Hermund L. Kjernli)

Rast passer også på å rose sykehjemmet for andre tiltak som musikalske samlinger med låter fra beboernes yngre dager, før han gyver løs på sin neste historie – denne gang om dama som kjøpte minkhatt, men i mangel på pose måtte putte den i trusa, med de utfordringene det medførte …

Høytidspreget

Fagutviklingssykepleier Ingrid Tálos Abusdal kan også utdype litt rundt hvordan det ferske tilbudet på Rolvsøy har blitt mottatt.

– Man ser at det har vært vellykket, og selv om dette er litt ukjent mat for dem, er det litt spennende å teste noe nytt. Og ikke minst det med de pene bordene, for det virker det som mange kan relatere til gamle dager. Gammelt servise, sølvkanner og nydelige blomster. Det er mange av disse som har ordnet mye pent hjemme hos seg selv tidligere.

– De gleder seg i forkant også, man ser at mange har tatt på seg pene klær og ordnet seg på håret. Noen dager skal være litt annerledes enn andre, vi må ha litt fest innimellom, legger Abusdal til.

Sykehjemmet har nå som mål å få til dette fire ganger i året. Etatssjef for omsorgssentrene i Fredrikstad kommune, Birgitte Skauen Kopperud synes tiltaket er et prisverdig initiativ.

– Sykehjemmene er levende institusjoner, som endrer seg i takt med beboernes behov og initiativ fra engasjerte ansatte, uttaler Skauen Kopperud.

Pettersson og Abusdal syns det er stor stas å kunne glede beboerne med noe ekstra i hverdagen. (Hermund L. Kjernli)

