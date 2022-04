Det blir ikke streik i byggebransjen: Minstelønna øker med 10 kroner

Like etter klokka 12.30 tirsdag ble det klart at Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforbund (BNL) har kommet til enighet i lønnsoppgjøret i byggebransjen.

Enigheten innebærer et generelt tillegg på fire kroner, økning i minstesats for fagarbeidere med 10 kroner timen, økt overtidsgodtgjørelse, og påslag på alle akkordtariffer. Det skal også gjennomføres lokale forhandlinger.

– Ved å løfte minstelønna med 10 kroner, tar vi et skritt i retning av at den nærmer seg normallønna i bransjen. Det betyr at det blir mindre lønnsomt å drive lavlønnskonkurranse, så dette er et viktig tiltak for mer seriøsitet i bransjen, sier forhandlingsleder Per Skau i Fellesforbundet.

Minstelønna er særlig viktig i byggebransjen, selv om det er ganske få fagorganiserte som går på denne lønna. Det er lovpålagt (gjennom allmenngjøring) å betale folk i bransjen minimum den minstelønna som er fastsatt i tariffavtalen. Derfor mener Fellesforbundet at det er viktig å få opp nivået på denne, slik at det blir mindre attraktivt med lavlønnskonkurranse.

BNLs forhandlingsleder Siri Bergh var glad over at det ikke ble streik.

– Vi har jobbet instenst for å komme i mål, sier hun.

Resultatet skal nå ut på uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer i byggebransjen, som skal si ja eller nei. Det var et enstemmig forhandlingsutvalg som til slutt anbefalte den løsningen som nå foreligger.





Akkord var vanskeligst

Den tyngste bøygen i årets forhandlinger var kravet om å få fart på bruken av lønnssystemet akkord. Fellesforbundet ønsker mer bruk av akkord, både fordi det er viktig for lønnsdannelsen og fordi det fremmer en seriøst og produktiv bransje, og har vært misfornøyd med at det har skjedd lite fra arbeidsgiverhold.

Nå er partene enige i at det skal opprettes et servicekontor som skal ha som oppgave å jobbe for utbredelsen av akkord. I møteboka fra forhandlingene står det at partene er enige om at akkord er et “vinn-vinn”-system som både arbeidere og arbeidsgivere er tjent med.

– Vi har brukt mye tid på å få på plass gode verktøy for å få fart i bruken av akkord, sier Per Skau.

Forhandlingsleder Siri Bergh i BNL sier det er dette hun er mest fornøyd med i oppgjøret.

– Vi håper dette nå virkelig kan fungere, sier hun.

Likestilling og utdanning

Ved forrige lønnsoppgjør kom retten til egne kvinnegarderober på byggeplassene inn i tariffavtalen. Denne gangen sikres retten til arbeidstøy som er tilpasset kvinner og menn, samt at arbeidsgiveren skal betale for vernebriller med styrke.

– Det går en rød tråd gjennom forhandlingene våre her. Skal vi lykkes med å rekruttere fagfolk fra hele befolkningen, så må vi ha gode verktøy mot trakassering og diskriminering. Her er vi kommet videre, for eksempel med bestemmelser på likelønn, sier Skau.

Han er også fornøyd med framskritt på etter- og videreutdanning. Her følger byggebransjen frontfaget, som fikk på plass en engihet med regjeringen om en større reform her. Rettigheter til fri og foreløpig en dag fri med lønn for kompetansepåfyll, vil også gjelde i byggebransjen.

– Vi har også fått inn en bestemmelse om at alle lærebedrifter med mer enn 10 ansatte skal ha en valgt representant som ser til at lærlingtida blir god, sier Per Skau.

