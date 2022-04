Søker unge Fredrikstad-seilere til forsmak på neste års skutefest

– Det er dette The Tall Ships’ Races handler om – ungdom som får prøve seg på sjøen. Alle fartøy som er med må ha unge seilere om bord, sier prosjektleder for The Tall Ships’ Races Fredrikstad 2023 i en artikkel publisert på Fredrikstad kommunes nettsider.

Fra 15. til 18. juli 2023 skal de stolte seilskutene ligge til kai i Fredrikstad for fjerde gang, men som en oppvarming til neste års arrangement søkes det allerede nå etter ungdom i alderen 15 til 25 år som skal få prøve seg om bord på ett av fartøyene i årets seilas fra Esbjerg i Danmark til Harlingen i Nederland.

– Annerledes sommerferie

Det stilles ingen krav til forkunnskaper om seiling for å kunne melde seg til tjeneste, og det er 25 plasser som stilles til disposisjon.

– Det kreves egentlig ingenting utover at du har lyst til å oppleve noe unikt og er i målgruppen med tanke på alder. Alle som søker vil bli tatt inn til intervju, og basert på denne prosessen blir det avgjort om man får delta enten i år eller neste år. For man kan også allerede nå søke dersom man bare har lyst til å være med i 2023, og totalt sett har vi et mål om å rekruttere 160 unge seilere til de to utgavene, utdyper Hansen overfor Dagsavisen Demokraten.

Denise Saniei var en av 162 lokale medseilere sist gang The Tall Ships' Races gjestet Fredrikstad. (Ylva Lie Bjerke)

Da skutene sist besøkte Fredrikstad, i 2019, var også 162 unge fra distriktet med og seilet. To av dem var Ragnhild Ringsrød og Denise Saniei (begge 21), som var med skuta Johann Smidt fra Aalborg til hjembyen i 2019. De kan varmt anbefale opplevelsen til andre.

– Det var en veldig annerledes sommerferie, men veldig gøy, uttaler Ringsrød til Fredrikstad kommune.

– Vi måtte jobbe som alle andre om bord. Vi skurte doer, holdt utkikk på natta, dro tau og hadde det skikkelig gøy sammen med de andre på vår alder som var med. Vi ble en veldig sammensveisa gjeng, supplerer Saniei.

2.500 i egenandel

Seilasen fra Esbjerg til Harlingen foregår fra 10. til 14. juli, og mer informasjon om hvordan man søker på en av de 25 plassene finnes på Fredrikstad kommunes nettsider.

– Som ung seiler får du møte ungdommer fra andre land med helt annen bakgrunn, og være en del av laget som skal konkurrere, seile og ta vare på hverandre i alle slags utfordringer og vær. Opplev havet fra toppen av masta og samholdet om bord, og kom hjem med nye venner og erfaringer om livet til sjøs, lokker kommunen i utlysningsteksten.

The Tall Ships' Races Fredrikstad 2023 har et tett samarbeid med Rotaryklubbene i Fredrikstad og Hvaler, som blant annet håndterer de uformelle intervjuene for å avgjøre hvem som får være med til sjøs. Det er også disse to partene som bærer hovedtyngden av kostnadene for å delta som ung seiler i år, med unntak av en egenandel på 2.500 kroner samt egen reiseforsikring.

Knut R. Hansen, prosjektleder for The Tall Ships' Races Fredrikstad 2023. (Tomy Skauen)

Det er likevel et ønske om at økonomi ikke skal være et hinder for å kunne delta, så de som har utfordringer med å håndtere denne utgiften oppfordres til å ta kontakt.

– I utgangspunktet er det en egenandel, og så må vi eventuelt se nærmere på gitte tilfeller. Erfaringsmessig har vi tidligere hatt med unge seilere som ikke har hatt mulighet til å dekke dette selv, og da forsøker vi etter beste evne å løse dette på et vis, sier Hansen.

I rute til ny folkefest

Fredrikstad har tidligere vært vertskap for The Tall Ships’ Races i både 2005, 2014 og 2019. Prosjektlederen for neste års skutefest forteller at de er godt i gang med veien mot målet om å levere minst like bra som de tre foregående utgavene.

– Vi ligger ganske godt an, og jobber med flere parallelle prosesser opp mot blant annet det som skal være av kulturprogram og rekruttering av frivillige. Det vi først og fremst kan påvirke er den by- og folkefesten et slikt arrangement skal være, og målet er å i alle fall matche det vi fikk til i 2019 – forhåpentligvis gjøre det enda litt bedre – og så får vi se hvor vi ender opp, smiler Hansen.

I 2005 lå hele 83 skuter langs kaiene i Plankebyen, mens det i 2014 og 2019 var henholdsvis 67 og 64. Hvor mange som legger til i midten av juli neste år er foreløpig uvisst, men også på dette området begynner de første brikkene å falle på plass.

– Der er det en formell prosess på at alle påmeldinger skal gå via Sail Training International, som er den formelle eieren av arrangementet. Vi er godt i gang med rekruttering av skuter til neste år, men kan ikke gå ut med noen navn før avtalene er signert og godkjent, avslutter Hansen.

