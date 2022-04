Disse ble hedret med priser

Utmerkelsen som henger høyest på den lokale prisutdelingen, nemlig Kong Frederiks Hederspris, gikk til teatergeneral Ole-Hermann Gudim Lundberg (57).

Han har vært aktiv i byens kulturliv i over 40 år i en rekke roller og funksjoner. Blant annet var han med på å starte Fredrikstad Barne- og Ungdomsteater i 1986, og har en sentral rolle der også i dag, blant annet som regissør.

Teateret utmerket seg for hele landet da de fikk en tredjeplass i 2019-utgaven av Norske Talenter på TV 2.

– Årets prisvinner brenner for utvikling og nyskaping innen eget virke, men ikke minst brenner han for unge scenekunstnere. Kandidaten yter en utrettelig innsats for byens barne- og ungdomsteatre, sa ordfører Siri Martinsen i sin tale på vegne av juryen under prisutdelingen lørdag.

Lundberg var en av hele 43 kandidater som ble vurdert til hedersprisen for 2021, ifølge Fredriksstad Blad.

Det ble delt ut til sammen åtte priser på City Scene, noen av mottakerne kjent fra før.

Foruten Lundberg, fikk disse pris:

Årets scenetalent: Patrick Hilmar Ingvaldsen

Fredrikstad kommunes idrettsstipend: Lars Martin Benske (roing)

Fredrikstad kommunes kulturstipend: Julie Waaler Skogrand (fiolinist)

Årets idrettsutøver: Isabell Herlovsen

Årets publikumsfavoritt: Roseslottet

Årets utmerkelse: Kulturnatt Fredrikstad 2021

Årets ildsjel: Line Stigen fra Kråkerøy IL.

Foruten den lokale prisutdelingen, overrakte også Norsk Tipping og Norsk Kulturskoleråd Drømmestipendet til de tre Fredrikstad-talentene som nådde opp der, noe Dagsavisen Demokraten tidligere har omtalt. De tre er Ann Weberg (musikk), Tuva Kristiansen (nysirkus, akrobatikk) og Balder Hansen (dans).