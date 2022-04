Ledigheten fortsetter å synke i Øst-Viken

Ved overgangen til april opplyser Nav Øst-Viken at 18.124 personer er registrert som arbeidssøkere i deres dekningsområde, som omfatter Østfold, Follo og Romerike. Dette er summen av helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, og utgjør nå en andel på 4,7 prosent av arbeidsstyrken.

Direktør i Nav Øst-Viken, Steinar Hansen. (Kim A. Dalskau/Nav)

Sammenlignet med utgangen av februar har det vært en nedgang på 1.359 personer. Per 1. april er 10.200 personer i regionen registrert som helt ledige.

– I mars ser vi at ledigheten i Øst-Viken fortsetter nedover. Andelen helt ledige nærmer seg samme nivå som før koronapandemien, men ligger fortsatt godt over snittet for landet. Tallet på permitterte fortsetter også å falle i mars. Dette er den første måneden uten koronatiltak, og utviklingen i permitteringstallene kan til dels forklares med dette, sier direktør Steinar Hansen i Nav Øst-Viken i en pressemelding.

Flere langtidsledige

På landsbasis er det registrert 109.145 arbeidssøkere i mars, som er en andel på 3,8 prosent av arbeidsstyrken. 58.368 av disse er helt ledige. Ifølge arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte er dette det laveste nivået nasjonalt på nærmere 14 år.

– I februar ble de fleste smitteverntiltakene fjernet, og det har hatt stor effekt på ledigheten. Vi må tilbake til høsten 2008 for å finne like lav ledighet som nå, uttaler Holte til NTB.

Andelen helt ledige i Øst-Viken har gått ned fra 2,9 til 2,7 prosent fra februar til mars. Om man sammenligner med samme måned i 2020, har denne andelen blitt betydelig lavere, faktisk halvert fra 5,4 prosent.

– Av de 10.200 som er helt ledige, er 38,5 prosent langtidsledige. Det vil si de som har vært ledige i over 26 uker. Dette er en liten økning fra forrige måned, opplyses det imidlertid i pressemeldingen.

Infografikk med oversikt over ledighetstallene i de ulike kommunene i Øst-Viken. (Nav Øst-Viken)

Drøyt en firedel av de helt ledige i regionen, er under 30 år, men her har det vært en reduksjon på 230 personer sett opp mot forrige måned.

Blant Østfold-kommunene er det de mest folkerike som per nå har den høyeste andelen helt ledige. Øverst på lista ligger Sarpsborg (3,6 prosent), etterfulgt av Fredrikstad (3,2) og Moss og Halden (begge 3,0).

Det er likevel stadig slik at trenden der samtlige kommuner i Østfold, og Øst-Viken som helhet, har en markant nedgang i antall helt ledige sammenlignet med samme måned året før fortsetter.

Permitteringsbedring

Også når det gjelder permitteringer er det en nedgang i andelen i alle kommuner i regionen.

– Det er 2.442 permitterte i Øst-Viken i slutten av mars. Sammenlignet med utgangen av februar, er det nå 747 færre permitterte, skriver Nav i pressemeldingen.

Den høyeste andelen helt eller delvis permitterte finner man i Rakkestad (1,6 prosent). I de øvrige elleve Østfold-kommunene er denne andelen godt under én prosent.

Reiseliv og transport er fortsatt yrkesgruppen i regionen med høyest antall permitterte. 492 personer er permitterte innen denne yrkesgruppen, noe som er 296 færre sammenlignet med februar. Etter reiseliv og transport er kategoriene «serviceyrker og annet arbeid», samt bygg og anlegg yrkesgruppene med flest permitterte i regionen.

– Antall permitterte går ned i alle yrkesgrupper. Noen yrkesgrupper har en nøktern nedgang sammenlignet med andre. Det gjelder spesielt yrkesgruppene industriarbeid og ingeniør- og IKT-fag, opplyser Nav.

---

Ledighetstall for Østfold

Andelen helt ledige i de tolv Østfold-kommunene ved utgangen av mars 2022 (antall personer, endring fra samme måned i fjor):

Halden – 3,0 prosent (438, -274)

Moss – 3,0 prosent (716, -579)

Sarpsborg – 3,6 prosent (962, -575)

Fredrikstad – 3,2 prosent (1.290, -932)

Hvaler – 1,9 prosent (42, -43)

Aremark – 1,4 prosent (færre enn 10)

Marker – 2,4 prosent (42, færre enn 10)

Indre Østfold – 2,6 prosent (591, -450)

Skiptvet – 1,7 prosent (33, -16)

Rakkestad – 3,0 prosent (126, -81)

Råde – 2,4 prosent (91, -76)

Våler – 2,3 prosent (71, -36)

---