Polsk gjenganger tatt med smuglerøl i lasten

I 18-tida torsdag 24. mars ble en polskregistrert lastebil med henger stoppet på vei ut fra rød sone ved Svinesund tollsted. Sjåføren, en polsk mann i midten av 60-årene, ble bedt om å kjøre rett bort til skanneren for å se om han hadde med seg mer enn han hadde lagt fram papirer på.

– Operatøren vår kunne da se noen uregelmessigheter bak i hengeren, og det ble besluttet å ta den inn i kontrollhallen for en nærmere sjekk, opplyser seksjonssjef Per Kristian Grandahl i Tolletaten til Dagsavisen Demokraten.

På vei bort til hallen ble mannen spurt om han hadde med seg noe alkohol, og i så fall hvor mye.

– Da svarte han at han hadde 20 brett med øl som han hadde kjøpt i Polen, forteller Grandahl.

En manuell kontroll av lastebilhengeren viste at det var snakk om til sammen 259 liter øl, noe som utgjør et forsøk på å unndra nesten 14.000 kroner i avgifter.

– I og med at dette stort sett var halvlitersbokser, stemte mengden ganske bra med det sjåføren selv hadde oppgitt da han skjønte hvilken vei det bar, utdyper Grandahl.

[ Snudde i døra – avslørt med over 1.000 liter øl i bagasjen ]

Det viste seg også at dette heller ikke var første gang mannen hadde blitt avslørt for alkoholsmugling over svenskegrensa.

– Han har blitt tatt tidligere for lignende forhold her på Svinesund, bekrefter seksjonssjefen.

Tungbilsjåføren sa ikke noe mer om hvilke planer han hadde for de ulovlig innførte varene, men Tolletaten antar at ølet var ment for videresalg i Norge. I stedet ble samtlige bokser beslaglagt, og mannen fikk med seg et forelegg fra politiet før han fikk lov til å kjøre videre med varene han hadde deklarert.

[ Smuglet nesten 1.000 liter øl, vin og sprit i lånt bil ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen