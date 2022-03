Advarer mot mystiske steiner

Nå har en av innbyggerne, Tone Susann Kauterud, gått ut med en advarsel på de lokale Facebook-sidene etter at de hadde en ubehagelig opplevelse.

– Vi ble frastjålet to blomsterpotter. De ble stjålet mandag sist uke mellom klokken 17 og 18, og torsdag mellom klokken 9 og 10.30. Vi var både i garasjen og inne på disse tidene, var ute ofte og vi så ingen. Eneste spor etter folk, var på torsdagen. Da lå det igjen et jordbær som var spist, ved kjøkkenvinduet ute, forteller Tone.

I går dukket det plutselig opp to ukjente steiner ved inngangspartiet. Også naboen fikk en stein i sin oppkjørsel.

En stein på trappa, og en under kjøkkenvinduet der utekrana er - og en tredje ved inngangspartiet til naboen. - Det kan være en slags markeringer for tyver, tror Tone. (Privat)

Etter at hun publiserte innlegget på Facebook, har flere kommentert om at de har hatt lignende hendelser. En forteller at det samme skal ha skjedd i kanalområdet inne i Moss.

– Hva tenker du om at noen har vært utenfor og stjålet med seg ting, når dere har vært hjemme?

– Det er ubehagelig. Spesielt når de er ved hovedinngangen og kjøkkenvinduet, der de plasserte den ene steinen. Vi bor ganske nærme veien og til gangfelt. Og løpet av de 18 årene jeg har bodd her har vi blitt frastjålet en sykkel. Dette var i 2009. Ellers vært veldig stille på slike ting og rolig sted å bo uten være bekymret for tingene sine ute eller inne. Men denne gangen har det vært mye aktivitet både hos oss og andre i Råde, sier Tone, og forteller at de har sett fotspor utenfor vinduet der steinen ble lagt.

Denne ukjente steinen lå plutselig på trappa til familien i Råde. (Privat)

Hun tror steinene fungerer som en slags markører for tyver. Det er ikke første gang at tyver merker hus som er av interesse med steiner, kvister eller tape.

– Når det dukket opp innlegg om at andre opplever så mye her i sentrum, så bør man være obs selv på at dette kan være en markering på at her er det noe man kan stjele, eller at ingen er hjemme. Det er ikke normalt at noen bare legger fra seg en stein på litt snodige plasserte steder,

Familien i Råde har kameraer montert på huset.

– Det viser ikke noe, for vi hadde ikke record på, siden vi var hjemme.

På oppslagstavla er det også noen som har lagt inn et innlegg om at de har blitt frastjålet ting fra garasjer og boder den siste tiden. Der har det tikket inn med kommentarer fra folk som har opplevd det samme. Det advares samtidig mot en hvit varebil som har blitt observert i området, og folk oppfordres til å låse hus, garasjer og boder.

Tone Susann Kauterud oppfordrer folk i Råde til å være ekstra observante om de finner ukjente steiner ved huset. (Skjermdump)

En innbygger i Råde la ut dette frustrerte innlegget på de lokale sidene. Kommentarene fra folk som har opplevd lignende, tikket raskt inn. (Skjermdump)

