Ølsmugler avslørt på rasteplass – stoppet for å smake på varene

Litt ut på kvelden tirsdag 22. mars observerte tollerne en bil som sto parkert på en skogsvei ved Boltjern rasteplass langs fylkesvei 220 utenfor Halden. De bestemte seg for å stoppe og ta en prat med sjåføren, en norsk mann i 70-årene som var alene i bilen.

– Da innrømmet han fort at han hadde med seg større mengder øl og vin, opplyser seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

– Til eget bruk

På bakgrunn av dette ble mannen bedt om å bli med tilbake til tollstasjonen ved Svinesund for en nærmere kontroll, men det viste seg da at han måtte ha hjelp for å få fraktet bilen dit.

– Han fortalte nemlig da at han hadde tatt seg en øl, og at det var derfor han hadde stoppet langs veien. Så da fikk han ikke lov til å kjøre videre selv, utdyper Grandahl.

Da de omsider kom fram til kontrollhallen, viste en opptelling at bilen var fylt med til sammen 144 liter øl, 21,5 liter vin og en flaske med sprit.

– Ifølge mannen var alt dette til eget bruk. Han sa ikke noe om hvor han hadde kjøpt det, men ut fra hva han hadde med seg så det ut til å være svenske varer, sier Grandahl.

Skryt for ærlighet

Dette utgjør et forsøk på å unndra drøyt 12.000 kroner i avgifter, og varene ble beslaglagt mens mannen ble anmeldt og fikk med seg en bot.

Seksjonssjefen velger likevel å rose den godt voksne smugleren for ærligheten når han først ble stoppet.

– Han hadde vel lyst til å smake på lasten sin da, humrer han.

– Det var i alle fall bra at han gjorde som han gjorde, la alle kortene på bordet og sa det som det var selv, avslutter Grandahl.

