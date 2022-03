Frykter nye løyveregler skal strupe konkurransen

Minibuss 24-7 er et selskap som kjører bestillingstransport på anbud fra basen i Dikeveien. Med sine 350 ansatte og 235 biler, regner de seg selv som landets ledende minibusselskap og betjener et marked langt utenfor kommunegrensene.

Selskapet står for mye av den samme typen persontransporten som drosjenæringen, men bilene deres opererer ikke som drosjer. De samarbeider også med drosjenæringen der det er mulig og ved behov.

På drosjenæringens side

Derfor står selskapet også på drosjenæringens side og ber om en mer regulert drosjenæring, slik regjeringen også nå har gitt tydelige signaler om at den ønsker.

Men – på jakt etter like konkurransevilkår for hele drosjenæringen, for å sikre passasjerenes trygghet og sjåførenes levebrød, er Minibuss 24-7 opptatt av at vilkårene også må være like for dem som driver persontransport uten at taksameteret går.

– Frislippet i drosjenæringen har for oss gitt muligheter som vi ikke hadde før, på grunn av løyvepolitikken, som gjør at vi kan bruke biler mest mulig egnet til hvert enkelte oppdrag. Vi kjører noen personbiler med drosjeløyver, bare fordi de bilene har et seteantall som krever drosjeløyve. De har ingen drosjeaktivitet og kjører bare på anbud, lik resten av vår virksomhet. Så ser vi samtidig at frislippet i drosjenæringen har en del sider ved seg som fører til et mer uregulert arbeidsmarked, sier daglig leder Erik Skaaden i Minibuss 24-7 til Dagsavisen Demokraten.

– Jeg som forbruker har en forventning til at den som driver godkjent virksomhet både har kompetanse og betaler skatt og avgifter etter gitte regler. Så er det i dag en del mekanismer som må på plass for at det skal fungere, utdyper han.

Representanter for drosjenæringen i Nedre Glomma-regionen samt selskapet Minibuss 24-7 ga samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og hans følge et innblikk i bransjen som regjeringen ønsker et strengere regelverk for. (Martin Næss Kristiansen)

Vil ikke kunne konkurrere

Problemet er bare at innstrammingene som er varslet også kan ramme Minibuss 24-7 negativt. Reguleringer som gjelder antallsbegrensninger på løyver kan gjøre at de mister adgang til å kjøre personbiler. Da vil de ikke kunne konkurrere på alle anbud.

– Like vilkår må gjelde ikke bare drosjenæringen, men også for oss andre som driver med persontransport men ikke kjører drosje. To tredeler av drosjenes transportoppdrag er noe vi konkurrerer om, altså i anbudsmarkedet, påpeker Skaaden.

– Vi ønsker ikke at reguleringene, som vi håper kommer på plass for at drosje- og persontransportnæringen skal konkurrere på like vilkår, skal strupe oss og sende oss to år tilbake i tid, fortsetter han.

Vil se på innspillene

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og flere politikere fra regjeringspartiene har for lengst sendt tydelige signaler om at en innstramming er ønskelig.

Flere tiltak er sendt på høring, som krav om løyver, bankgaranti og krav om taklampe for drosjer blant annet.

I denne prosessen var orienteringen fra minibusselskapet hjemme i Fredrikstad nyttig og delvis oppklarende, synes Nygård.

– Det kan være interessant å se nærmere på løyver og antallsbegrensningene, uten å love noe her og nå. Jeg ser hvordan disse markedene flyter delvis over i hverandre og hvordan reguleringer av turbussløyver og drosjeløyver kan være ting som det er behov for å se nærmere på. Jeg forstår også at det er et komplekst marked å drive i.

– Bør det være så komplekst eller vanskelig som det er nå, for de ulike aktørene?

– Det er viktig for oss at det er mulig å ha disse transporttjenestene som et heltidsyrke og at det også bidrar til å gjøre det til et bra transporttilbud til forbrukerne. Poenget er at det skal være et tjenestetilbud som gjør folk trygge på hva de får, og at det skal være hvit økonomi, kontrollmekanismer og en innramming som gjør at du får et seriøst arbeidsliv også for dem som jobber i sektoren. Like konkurransevilkår er det viktigste, svarer Nygård, og legger til:

– Vi driver med å bygge om rammene rundt drosjenæringen og stanse frislippet som den forrige regjeringen gjennomførte. De første høringsrundene er i gang. Så skal vi jobbe videre med blant annet driveplikt, antallsbegrensninger på løyver og flere andre tiltak som kan være aktuelle i en slik innstramming, i henhold til Hurdalsplattformen. Derfor er det viktig å høre hvordan aktørene opplever virkeligheten, slutter han.

