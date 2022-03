Tatt med store mengder spritemballasje og kosttilskudd til fjærkre

Funnene ble gjort torsdag 10. mars, i en varebil som ble plukket ut til kontroll etter å ha kommet inn på rød sone ved tollstasjonen ved Svinesund.

Sjåføren, en litauisk mann i 30-årene, hadde vært innom ekspedisjonen og deklarert noen varer, men det ble raskt klart at han hadde med seg mer over grensa enn han kunne dokumentere.

– Og han hadde ingen god forklaring på hvorfor han ikke hadde lagt fram papirer på alt som ble funnet baki bilen, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Der ble det nemlig blant annet oppdaget større mengder «bag-in-box»-emballasje fra ulike spritprodusenter, som var pakket i pappesker og svart krympeplast.

– Det er ganske tydelig at dette var ment for enten produksjon eller tapping av brennevin, men kan ikke ta noen på mistanke om dette når vi ikke finner noe mer, så da må vi gå på vareverdi, forklarer Grandahl.

[ Beslagla 315 tomme spritflasker og en påfyllingsmaskin ]

Både esker merket med den kjente vodkaprodusenten Finlandia, og poser til oppbevaring av større kvanta med vodka ble funnet i den polskregistrerte varebilen. (Tolletaten)

En kjapp utregning viste at verdien på emballasjen langt oversteg den lovlige grensen for hva man kan innføre tollfritt til Norge. Dersom man har vært ute av landet i mer enn 24 timer kan man nemlig ha med seg varer for inntil 6.000 kroner, mens det her var snakk om nesten 28.000 kroner.

I tillegg lå det 16 sekker med jord og tre 40-kilossekker med kosttilskudd for fjærkre i lasterommet, som det heller ikke er lov å ha med seg over grensa uten forhåndsgodkjenning.

– Disse varene er restriksjonsbelagt, og man må derfor søke om tillatelse og ha papirene i orden for å få det med seg videre. Derfor ble også disse sekkene beslaglagt, kommenterer Grandahl.

Sjåføren, som også er bosatt i Litauen, fikk med seg en bot fra politiet før han fikk lov til å kjøre fra tollstasjonen.

[ Tollaksjon på toget ga beslag av 20 kilo narkotiske tabletter ]

Tre 40-kilossekker med kosttilskudd for fjærkre var også blant den udeklarerte lasten som ble avdekket. (Tolletaten)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen