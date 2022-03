Kjørenekt for vogntog med spjæret dekk

Det var under en rutinekontroll ved Statens vegvesens kontrollstasjon ved Ørje tirsdag at den alvorlige feilen ble avdekket. Da det litauiskregistrerte vogntoget skulle veies, avdekket inspektørene at ett av dekkene på drivakselen var punktert.

Fagleder Øyvind Grotterød i vegvesenet rister på hodet over bildene av den regelrett spjærede gummien.

– Helt umiddelbart syns jeg dette er ganske ille. Men det er ikke sikkert sjåføren engang har merket noe til det, selv om det er deres plikt og oppgave å sjekke at alt er som det skal, at lys virker og dekk er på, før de legger ut på veien. Dette er ting som kan skje underveis, så det kan godt hende det var i orden da reisen startet, men nå var det ikke noe luft igjen i det dekket, innleder han overfor Dagsavisen Demokraten.

– Vanvittige krefter

Videre legger Grotterød vekt på at dekkene sammen bærer hele tyngden av kjøretøyet, i dette tilfellet en fullastet tungbil, og at ett dekk ute av drift fører til mer belastning på resten.

– Her var det også tvillinghjul, altså to ved sidene av hverandre. Om det andre da også ryker, kan det få svært alvorlige konsekvenser, sier faglederen.

– Og hvis han fortsetter å kjøre med dette punkterte dekket, kan det til slutt bli så deformert at det forlater felgen. Du kan tenke deg selv hva som skjer da, og «worst case» treffer det i fronten på et møtende kjøretøy med fatale følger. Jeg har selv sett at det har skjedd, og hvor vanvittig store krefter som utløses når et sånt dekk flyr av i fart, utdyper han.

Vogntoget var derfor ett av totalt 19 tunge kjøretøy som ble ilagt kjøreforbud etter kontroll ved Ørje og Svinesund i løpet av tirsdagen, og sjåføren må skaffe nytt dekk før han kan fullføre transportoppdraget sitt.

– Vi tenker trafikksikkerhet, og bruksforbud på farlige kjøretøy er et godt tiltak i den retningen. Heldigvis er det ikke dagligdags at det er så ille som med det nevnte dekket, men våre mannskaper gjør en formidabel innsats for å forhindre at nettopp sånne tilfeller kommer videre inn i landet vårt.

Et polskregistrert vogntog måtte berges til verksted etter at vegvesenets kontrollører avdekket store sprekker i bremseskivene på trekkbilen og utslitte bremser på tilhengeren. (Statens vegvesen)

Feil på 34 av 50

Også et polskregistrert vogntog fikk stoppordre ved Ørje samme dag, da det ble oppdaget sprekker i bremseskivene på trekkbilen og utslitte bremser på tilhengeren. Dermed måtte hele ekvipasjen over på en bergingsbil og fraktes til verksted for nødvendige reparasjoner.

– Med såpass store sprekker i bremseskivene som her, kan de rett og slett dele seg ved en kraftig nedbremsing, med de konsekvensene det innebærer. Når man da legger til at hengeren var helt uten brems, er det en særdeles dårlig kombinasjon, sier Grotterød.

– Ofte er det sånn at enten trekkbilen eller hengeren er i dårlig forfatning, og da kan den andre delen slippes videre. Men her var det gjennomgående bremsefeil på begge deler, og da har ingen av dem noe på veien å gjøre. Derfor er vi glade for å få lukket dette kjøretøyet ut av trafikken, fastslår han.

Ved Svinesund måtte føreren av et svenskregistrert vogntog ut med til sammen 19.500 kroner i gebyr for kombinasjonen av overlast på trekkbilen og manglende kjettinger til dekkene.

– Jeg vil minne alle om at kravene til vinterutrustning gjelder fortsatt her i Norge. Selv får jeg et varsel på telefonen når det er snø på gang, og akkurat nå viser den gult nivå på store deler av Østlandet, så vinteren er ikke over og min oppfordring er å sjekke at man har alt på stell hvis man skal kjøre på snø- og isdekket underlag, kommenterer Grotterød.

Ved siden av de 19 kjøreforbudene, ble det til sammen avdekket feil som utløste skriftlige pålegg om utbedring på hele 34 av de 50 tungbilene som ble kontrollert ved de to store grenseovergangene i Østfold tirsdag.

