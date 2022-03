Fullastet tungbil skulle skipes til Afrika – endte med anmeldelse

– Det å kjøre med utløpte prøvekjennetegn er det samme som å kjøre uregistrert, som i seg selv er ulovlig. Prøveskilter gjelder maks for noen dager, og dekker ting som forsikring og veiskatt for den perioden. Hvis sjåføren da ikke følger med eller bryr seg, og tillatelsen har gått ut, er altså ikke kjøretøyet forsikret dersom det skulle skje ting, fastslår fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen overfor Dagsavisen Demokraten.

Onsdag kom vegvesenets kontrollører ved Svinesund over nettopp et slikt tilfelle, da de stoppet en opprinnelig norskregistrert lastebil som hadde gjort sitt her til lands. Etter planen skulle både selve kjøretøyet, og de godt brukte kranene det var lastet med derfor sendes ut av landet for å få nytt liv.

– Her var det snakk om det vi i gamle dager omtalte som «Afrika-transport», der hele ekvipasjen skulle til Belgia og så skipes videre nedover. Alt samme skulle av gårde, forteller Grotterød.

Tenker globalt

Faglederen påpeker samtidig at det er flere grunner til at de ser svært alvorlig på akkurat denne saken.

– Når man prøvekjører en tungbil, er det lov å ha med seg last, men da skal den av igjen på samme sted som den tas på. Du har ikke lov til å drive transport med prøveskilter, slik denne sjåføren prøvde på, så det som ligger bakpå kan ikke fraktes fra ett sted til et annet, sier Grotterød.

– Dette går på like konkurransevilkår, og her tar han jobben fra noen andre som har ting i orden, for det han har bakpå kunne et annet selskap transportert, legger han til.

Enden på visa ble altså at vegvesenet gikk til anmeldelse av sjåføren for disse lovbruddene, og han fikk et forelegg fra politiet på 8.000 kroner.

– I tillegg må kranene av kjøretøyet, og han må få noen andre til å transportere det videre. Så må han registrere lastebilen og få på noen lovlige kjennetegn.

– Vi tenker litt «worldwide», og det er like risikofylt å kjøre et trafikkfarlig kjøretøy om det skjer i Norge, Sverige eller et annet sted i verden. Derfor var det veldig greit å få stoppet dette selv om det er på vei ut av landet, sier Grotterød.

Skrellet dekk og nedslitte bremser

Dagen i forveien fikk et litauiskregistrert vogntog kjøreforbud, da en kontroll avdekket omfattende skader på ett av dekkene. En stor del av gummien var rett og slett flekket av.

– På mange tungbiler er det lagt på bane rundt dekkene (nytt lag med mønstret gummi på brukte dekk, journ.anm.). Når det blir så store skader som her, og dekket blir varmt, kan gummien løsne, fly av og treffe et annet kjøretøy, forklarer Grotterød.

En stor del av gummien på det ene dekket var regelrett skrellet av. (Statens vegvesen)

I verste fall kan dette skade eller til og med drepe medtrafikanter, utdyper han.

Sjåføren måtte derfor få på et nytt dekk, men dette var ikke den eneste årsaken til at han ble nektet å kjøre videre fra Svinesund. Under kontrollen ble det nemlig også oppdaget at bremsene var nedslitte.

– Her var det ikke mer bremseklosser igjen, så de gikk jern mot jern. Selv om man fortsatt kan bremse, vil det over en lang strekning potensielt utvikle seg enorm varmegang. Hvis det da tar fyr i for eksempel noe fett i hjullageret, er det særdeles farlig, og om dette skulle skje midt i Oslofjordtunnelen er det enda mer krise, sier Grotterød.

Måtte berges til verksted

På bakgrunn av dette, måtte vegvesenet tilkalle bergingsbil som fraktet vogntoget til et verksted for utbedring av feilene, før sjåføren får lov til å fortsette på transportoppdraget sitt.

– Når tilstanden er så dårlig, får de rett og slett ikke lov til å kjøre til verkstedet for egen maskin. Da kunne vi jo nesten like gjerne latt dem slippe rett gjennom, for dette går direkte på trafikksikkerheten, avslutter Grotterød.

I løpet av tirsdag og onsdag ble til sammen 97 tunge kjøretøy kontrollert av vegvesenets mannskaper ved Ørje og Svinesund tirsdag og onsdag. På 63 av disse ble det avdekket mangler som kvalifiserte til skriftlige pålegg om utbedringer, mens 47 hadde såpass alvorlige feil at det ble gitt kjøreforbud inntil alt er på stell.

Seks sjåfører fikk med seg hvert sitt dekkgebyr fordi de av ulike årsaker ikke oppfylte kravene til korrekt vinterutrustning.

I tillegg til dekktrøbbelet var også bremseklossene på det litauiskregistrerte vogntoget helt nedslitt. (Statens vegvesen)

