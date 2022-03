Nekter å akseptere femsifret bot for smugling av ost og yoghurt

Mannen i 40-årene er ilagt et forelegg på 30.000 kroner av Øst politidistrikt. Dette har svensken ikke akseptert, ifølge advokat Tor Fagermo, som derfor følger den anklagede som forsvarer i tingretten i Halden neste uke.

Fagermo kan vanskelig spå utfallet av rettssaken, som det er satt av tre timer til, men bekrefter overfor Dagsavisen at klienten foreløpig nekter å vedta forelegget.

Nær 800 kilo

Den svenske varebilsjåføren ble 29. april i fjor stanset av politiet på norsk side av grensa, der Tolletaten undersøkte lasten.

I varebilen fant tollerne 633 kilo fersk ost og 165 kilo yoghurt naturell.

Meieriproduktene hadde en samlet verdi på nesten 70.000 kroner og skulle vært fortollet og framlagt for dokumentkontroll.

I stedet hadde sjåføren valgt å krysse grensa forbi et ubemannet tollsted, over den gamle Svinesundbrua.

Mener han unngikk fortolling

Mannen forklarte for tollerne at meieriproduktene skulle leveres i Norge, men kunne ikke framvise noen dokumentasjon på lasten.

– Det var ingen faktura eller noe som helst, så det virket ikke som han hadde tenkt å fortolle disse varene, uttalte seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen for snart et år siden.

Den lovlige kvota for innførsel av ost fra Sverige til Norge er ti kilo per person, mens verdigrensa for tollfrie varer er på 6.000 kroner hvis man har vært utenfor Norges grenser i mer enn 24 timer.

– Og har man med seg varer skal man kjøre til et bemannet tollsted, det gjorde ikke han. Derfor ble alle varene beslaglagt, forklarte Grandahl den gang.

