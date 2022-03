Østfoldbanen stenges delvis nok en påske og sommer

I en pressemelding fra Bane NOR opplyses det at de bruker anledningen til å vedlikeholde og fornye jernbanen i påske- og sommerferien, da det er færre som benytter seg av toget i disse periodene.

– Selv om det er færre pendlere som reiser i feriene, er det likevel strekninger med mange tog og avganger. Derfor synes vi det er viktig å informere tidlig om at det er arbeid og stengte togstrekninger. Stengning av jernbanen påvirker togkunder, men også den øvrige trafikken på og rundt de travle togstasjonene, sier Bane Nors direktør for Kunde- og trafikkinformasjon Victor Hansen i pressemeldingen.

Målet med de togfrie periodene er å gjøre arbeid som fører til et bedre togtilbud med færre forsinkelser, kortere reisetid og flere avganger gjennom resten av året. Togselskapene vil sette opp alternativ transport på strekningene som blir berørt.

– Oppgradering av sporene, bygging av nye stasjoner og dobbeltspor, og ikke minst forbedring av signalsystemene, er noen av de viktigste oppgavene Bane NOR gjør når passasjerene må bruke buss for tog, forklarer Hansen.

Bygging og vedlikehold av jernbane

Disse togstrekningene blir berørt av arbeider i påsken 2022:

Drammenbanen/Askerbanen: Stengt mellom Asker og Sande/Mjøndalen fra 9. april til og med 17. april. Fra 14. april til og med 17. april er det i tillegg stengt mellom Oslo S og Asker, og mellom Asker og Spikkestad. Årsak er rehabiliteringen av den 10,7 km lange Lieråsen tunnel.

Drammen stasjon/Vestfoldbanen: Drammen stasjon stengt fra 9. april til og med 17. april grunnet arbeider knyttet til byggingen av dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen.

Skøyen stasjon: Spor 3 og 4 stengt fra 9. april til og med 13. april i forbindelse med fornying og vedlikeholdsarbeid. I påsken byttes og fornyes spor og sporveksler for å redusere feil og gi bedre punktlighet.

Østfoldbanen: Stengt fra Oslo S til Moss/Rygge og Oslo S til Ski/Kråkstad fra 14. april til og med 17. april. Her benyttes påsken til både vedlikeholdsarbeid, og til utbygging av nye Ski stasjon og Follobanen som skal halvere reisetiden mellom Oslo og Ski.

Annet: Trafikverket, Sveriges jernbaneeier, melder om arbeider og periodevis stengning mellom Halden og Göteborg.

Arbeidene påvirker Flytoget, Go-Ahead og Vy. Senest kl. 06.00 på 2. påskedag kjører alle togene som normalt igjen.

– Sjekk reisedetaljene

Bane NOR poengterer at samarbeid med togselskapene og de andre transportaktørene er en viktig del av planleggingen, slik at de som reiser skal få en best mulig opplevelse. På denne måten kan de også sørge for at vei og jernbane ikke er stengt på samme strekning samtidig.

– Det er ikke den første påsken og sommeren at infrastrukturen får et viktig løft. Fra tidligere år vet vi at kundene setter pris på å få tidlig beskjed slik at de kan gjøre gode valg for sin reise, understreker Victor Hansen i Bane NOR.

Derfor har både de og togoperatørene noen viktige råd for reisen:

– Husk at reisen kan ta lengre tid og at avgangstiden kan være litt annerledes. Med ekstra busser som skal ut i trafikken, kan det også bli travelt på veiene rundt stasjonene på Østlandet, sier Hansen.

Han oppfordrer samtidig til å sjekke detaljene for reisen i forkant, og være oppmerksom på at disse kan endre seg underveis og fra hva man har vært vant til.

Opptil seks uker sommerstengt

Når det gjelder sommermånedene 2022, vil det altså også i denne perioden bli gjennomført omfattende arbeider på Østlandet som vil påvirke de som reiser med Vy, Go-Ahead, Flytoget og SJ Nord.

Bane NOR opplyser at det kommer mer informasjon om disse arbeidene i løpet av mai, men kan allerede nå informere om tidsperiodene og banestrekningene der togtrafikken stopper:

Oslo S – Gjøvik: 17. juni til og med 19. juni

Oslo S – Rygge/Rakkestad: 25. juni til og med 7. august

Sandvika – Asker: 2. juli til og med 31. juli (berører kun lokaltog L1)

Asker – Spikkestad/Gulskogen/Sande: 2. juli til og med 31. juli

Gardermoen – Hamar: 9. august til og med 4. september

