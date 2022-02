Kommunen om økt eiendomskatt: Ikke nødvendig å hyre inn egen takstmann ved klage

Det skriver Fredrikstad kommune på sine nettsider.

Kommunen erfarer at flere hus- og hytteeiere bruker penger på å hyre inn takstmann for ny vurdering, men det skal altså ikke være nødvendig.

Dersom du mener eiendomsskatten er for høy sammenlignet med omsetningsverdien på bolig, kan du klage mellom 1. mars og 22. april. Da trenger du ikke sende inn egen takst, men en forklaring på hvorfor taksten er feil.

Deretter sender kommunen ut en ny takstmann.

«Takstmennene kommunen har benyttet i eiendomsskattearbeidet er for øvrig de samme takstmennene som byens meglere bruker for å taksere eiendommer før salg», understreker kommunen.

De opplyser også om at dersom det etter 2. termin dette året har kommet inn mer eiendomsskatt totalt sett enn det bystyret har budsjettert med, vil de kunne sette ned promillen. Dermed er det mulig at det blir mindre å betale, uavhengig av taksta.

Samtidig melder kommunen at 1 av 3 nå opplever å få lavere eiendomsskatt i 2022. På kommunens nettside skriver de følgende:

«Takstene øker altså for alle eiendommer, opp til dagens nivå. Men selve eiendomsskatten blir ikke dermed høyere for alle. Det er bystyret som bestemmer hvor mye kommunen samlet sett skal ta inn i eiendomsskatt, og hvordan dette skal fordeles mellom eiendomsbesitterne. For å skjerme de som har minst er det vedtatt å øke bunnfradraget fra null til 1 million kroner. Dette kommer alle til gode, men særlig for dem med rimelige boliger får det stor effekt. Derfor viser det seg at for 1/3 av eiendommene i Fredrikstad går eiendomsskatten ned fra 2021 til 2022.»

