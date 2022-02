Svak bedring i arbeidsmarkedet i Øst-Viken

Den månedlige ledighetsstatistikken fra Nav viser at det ved utgangen av februar er registrert 19.483 arbeidssøkere i Øst-Viken – som omfatter Østfold, Follo og Romerike. Dette er altså en reduksjon på drøyt 800 personer (0,2 prosentpoeng) siden forrige måned, og utgjør nå en andel på 5,1 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidssøkere er summen av helt eller delvis ledige, og arbeidssøkere på tiltak. Ser man kun på helt ledige, er antallet 10.973 (2,9 prosent). Sammenlignet med januar har denne andelen gått ned med 0,3 prosentpoeng, og det er samtidig betydelig lavere enn samme måned i 2021 (5,4).

– I februar måned ser vi en nedgang i ledigheten i Øst-Viken, etter to måneders økning. Andelen helt ledige er omtrent tilbake på samme nivå som før pandemien, men andelen delvis ledige er fortsatt høy. Vi ser også en nedgang i antall permitterte, noe som kan forklares med at alle koronatiltak ble fjernet i løpet av februar, sier direktør Steinar Hansen i Nav Øst-Viken i en pressemelding.

Sarpsborg og Hvaler i hver sin ende

Stadig er litt over én av fire av de helt ledige i regionen under 30 år, men også i denne aldersgruppen har det vært en nedgang på 385 personer i løpet av den siste måneden.

37,6 prosent av det totale antallet helt ledige defineres som langtidsledige, det vil si at de har stått utenfor arbeidsmarkedet i mer enn et halvt år.

Når det gjelder ledighetstallene i Østfold-kommunene, er det Sarpsborg (3,9 prosent) som har den høyeste andelen helt ledige i andel av arbeidsstyrken. Deretter følger Fredrikstad og Rakkestad (begge 3,3), og Moss og Halden (begge 3,2). Lavest ledighet er det i Hvaler (1,7) og Aremark (1,8).

Samtlige kommuner i Østfold har markant færre helt ledige enn ved utgangen av februar i 2021. Størst prosentvis reduksjon har det vært i Hvaler (-57,1), etterfulgt av Våler (-49,7), Råde (-47,3) og Moss (-45,2).

Denne infografikken viser ledighetstallene for kommunene i Øst-Viken ved utgangen av februar 2022. (Nav Øst-Viken)

Lavere enn før pandemien nasjonalt

Det er nå 3.189 permitterte i Øst-Viken, nesten 400 færre enn ved utgangen av januar. Andelen permitterte har gått ned i alle kommuner i regionen unntatt tre (Råde, Våler og Aremark), og er nå på nivå med landsgjennomsnittet. Reiseliv og transport er fortsatt yrkesgruppen med høyest antall permitterte (788, 226 færre enn i januar).

– De fleste yrkesgrupper opplever en nedgang i antall permitterte. Bygg og anlegg er et av unntakene, og er nå er oppe som den yrkesgruppen med nest høyest antall permitterte i Øst-Viken, skriver Nav i pressemeldingen.

På landsbasis er 119.439 personer (4,3 prosent av arbeidsstyrken) registrert som arbeidssøkere. 64.439 personer i Norge (2,3 prosent) er helt ledige ved utgangen av februar, noe som ifølge Nav er en lavere andel enn før koronapandemien traff landet vårt.

– Vi må faktisk helt tilbake til før finanskrisen i 2008 for å finne et lavere nivå. Vi ser også at etterspørselen etter arbeidskraft er på et rekordhøyt nivå med mange nye utlyste stillinger, sier statistikksjef Ulf Andersen i Nav i en nasjonal pressemelding.

Ledighetstall i Østfold

Andelen helt ledige i de 12 Østfold-kommunene ved utgangen av februar 2022 i prosent av arbeidsstyrken (antall personer, endring fra samme måned i fjor):

Halden – 3,2 (467, -314)

Moss – 3,2 (759, -626)

Sarpsborg – 3,9 (1.042, -513)

Fredrikstad – 3,3 (1.349, -889)

Hvaler – 1,7 (36, -48)

Aremark – 1,8 (12, -9)

Marker – 2,2 (37, -11)

Indre Østfold – 2,8 (624, -464)

Skiptvet – 2,0 (40, -21)

Rakkestad – 3,3 (136, -48)

Råde – 2,6 (96, -86)

Våler – 2,4 (72, -71)

Kilde: Nav Øst-Viken

