AUF i Østfold vil ha gratis tamponger på skolene: – God, feministisk politikk

Debatten om hvorvidt bind og tamponger burde vært gratis, er stadig oppe i den norske offentligheten.

Nylig har Kiwi kastet seg med, og startet kampanjen Skolekravet, som går ut på at de ønsker gratis bind og tamponger på skoler og studiesteder. De opplyser om at 3 av 4 jenter har opplevd ubehagelige situasjoner i skolehverdagen når de har hatt mensen.

For Hanna Rødsten, politisk nestleder i AUF i Østfold, er det soleklart at en ordning med gratis bind og tamponger på skolen må på plass.

– For det første er det å innføre gratis bind og tamponger på norske skoler god, feministisk politikk. Alt for mange rapporterer om ubehagelige situasjoner på grunn av mangelen på det, sier hun, og fortsetter:

– Det er lavthengende frukt å få til et sånt tiltak. Når det kan bidra til at flere jenter føler seg trygge på skolene, og kan fokusere på skole og det sosiale istedenfor å blø igjennom, så er det noe vi må gå for. AUF, og AUF i Østfold spesielt, kjemper veldig for en sånn ordning.

Uenige om prioritering

I en Dagsnytt 18-sending 14. februar, stiller Tonje Nilsen, sentralstyremedlem i Unge Høyre, seg kritisk til at gratis bind og tamponger skal være en statlig prioritet i kvinnekampen.

– Vi har så masse viktige kamper og ta. For eksempel i u-land så får ikke jenter gå på skolen hvis de har mensen, vi forsker alt for lite på kvinnelige sykdommer i Norge, og veldig mange er redde når man skal å gå hjem fra byen for eksempel. Sånn at det at man skal prioritere gratis tamponger som en viktig del av kvinnekampen, det er jeg uenig i, sa hun.

21. februar hadde Hannah Rødsten et debattinnlegg i Klassekampen der hun svarer Nilsen at hun mener gratis tamponger er nettopp en viktig kvinnesak.

– Det handler litt om politiske prioriteringer, og ikke minst politisk vilje. Bakgrunnen for det jeg skrev i Klassekampen var jo at jeg hisset meg litt opp over argumentasjonen til Unge Høyre, forteller Rødsten til Dagsavisen Demokraten.

– Ikke en overfladisk sak

At skattepenger da skal brukes til å betale for at skolene skal ha en slik ordning, er vel anvendte penger, mener hun.

– Skatt brukes til å utjevne forskjeller mellom de som har lite og mye, men også mellom kvinner og menn, sånn at vi skaper et best mulig samfunn for flest mulig. Man skal være forsiktig med å tenke på dette som en overfladisk sak, eller nedprioritere den. Det er enkelt og greit veldig viktig.

– Det er jo mange ting som er biologisk nødvendig for oss, som fortsatt koster penger. Hvorfor skal akkurat bind og tamponger være gratis?

– Det blir litt vanskelig å svare på uten et konkret eksempel, men på et overordnet nivå så er det sånn at hvert steg for å sørge for at biologien ikke skal medføre ulemper for oss, er et steg vi bør vurdere å ta. Det er et steg i riktig retning. Det å innføre gratis bind og tamponger for jenter over hele landet, kommer til å gjøre livet lettere for mange jenter.

