Sønn varetektsfengslet for drapsforsøk

Romerike og Glåmdal tingrett ga også medhold i begjæringen om å ilegge ham brev- og besøksforbud.

Sønnen ble pågrepet fredag 18. februar. Påtalemyndigheten begjærte ham varetektsfengslet samme dag.

Retten mener at det er sannsynliggjort at han stakk sin far med kniv i låret. Han ble pågrepet av politiet i umiddelbar nærhet av åstedet.

Faren ble sendt til sykehus etter knivstikkingen, som skjedde på ettermiddagen. I 17-tiden samme dag opplyste politiet at tilstanden hans var stabil.

Fredriksstad Blad skrev at dykkere fra Fredrikstad brann og redning søkte i sjøen etter kniven.

