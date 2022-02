Fredrikstad kommune får «ny» kulturdirektør

Det melder Fredrikstad kommune på sine nettsider.

– Jeg er veldig glad for å få muligheten til å lede seksjon for kultur, miljø og byutvikling fremover, sier Holøs Pettersen, som opprinnelig er fra Rakkestad.

Siden 2011 har han jobbet med kultur i Fredrikstad kommune. Fra 2016 til tidlig 2021 satt han som etatsjef i Kulturetaten. Etter et år som konstituert KMB-direktør, er han nå tilsatt fast som direktør.

– Fredrikstad kommune har en kommuneplan med visjonen Den lille verdensbyen, som tegner både et utfordrings- og mulighetsbilde for by og samfunn. Jeg er veldig opptatt av at denne visjonen skal speiles i arbeidet vårt, og at vi har planens målbilder som rettesnor, sier han.

Kommunen beskriver Holøs Pettersen som en med lang erfaring med både ledelse, forvaltning og prosjektarbeid i offentlig sektor.

– I Ole-Henrik Holøs Pettersen får Fredrikstad kommune en direktør for kultur, miljø og byutvikling med solid kompetanse innen ledelse og offentlig forvaltning, forståelse for kommunens utfordringer og muligheter, samt et sterkt ønske om – og evne til – å skape resultater, både internt og eksternt, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

Hun ser frem til samarbeidet med den nye kulturdirektøren.

– Vi får en leder med fokus på utvikling, samarbeid og samspill, kombinert med gode strategiske og kommunikative evner. Jeg ser fram til å samarbeide med ham om ledelsen av Fredrikstad kommune.