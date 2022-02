Smuglet nesten 1.000 liter øl, vin og sprit i lånt bil

Tidlig på ettermiddagen onsdag 9. februar kom den norske mannen i 30-årene kjørende inn i Norge over Kornsjø i Halden, en grensestasjon som normalt ikke er fysisk bemannet fysisk, men overvåkes ved hjelp av kamera.

Kort tid etter grensepassering ble han derfor vinket til side av en tollpatrulje som hadde rykket ut fra Svinesund, som ønsket å sjekke hva han hadde med seg hjem fra utenlandsturen.

– Sjåføren var alene i bilen, som han forklarte at han hadde lånt av en kamerat. Han sa videre at han nå kom fra Tyskland, og hadde med seg en del alkohol, opplyser seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Vanskelig å gjemme unna

Og dette viste seg å stemme bra, for da tollerne åpnet den ene sidedøra på den romslige personbilen, kom det raskt til syne større mengder med promilleframkallende drikkevarer. Mannen ble derfor bedt om å bli med tilbake til Svinesund for en nærmere kontroll.

Alkoholvarene var lett synlige da tollerne åpnet den ene sidedøra på bilen. (Tolletaten)

– En opptelling viste at han hadde med seg litt over 770 liter øl, nesten 185 liter vin og seks liter brennevin, forteller Grandahl.

– Det er mye i en sånn type bil, så det var ikke så lett å skjule, og dermed godt synlig, legger han til.

Smuglervarene, som utgjør et forsøk på å unndra i underkant av 70.000 kroner i avgifter, ble beslaglagt av Tolletaten. Mannen er også anmeldt, og selv om han fikk lov å kjøre videre uten alkoholen, kan han vente seg en straffereaksjon fra politiet i etterkant.

Nærmer seg normalt trykk

Seksjonssjefen ved Svinesund kan for øvrig melde at helgens gjenåpning av Norge, og tilsvarende på svensk side noen dager i forveien, har hatt sin effekt ved grensa.

– Trafikken har økt, så det er tydelig at det har skjedd noe etter pressekonferansen på lørdag. Uten at jeg har de konkrete tallene, kan jeg si at vi i helgen hadde flere som fartet over – og den høyeste søndagstrafikken – på lenge, sier Grandahl.

– Det er nok mange som har kviet seg litt fordi de måtte fylle ut innreiseskjemaer, men nå begynner det å bli normalt igjen, avslutter han.

